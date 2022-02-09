«ند الشبا» تنظم أول بطولة منتخبات خليجية للبادل تنس

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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أعلنت دورة ند الشبا الرياضية وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للبادل تنس، تنظيم أول بطولة خليجية للبادل تنس على مستوى المنتخبات الوطنية.

وستكون البطولة إضافة جديدة إلى برنامج منافسات النسخة التاسعة من دورة ند الشبا الرياضية الأكبر على مستوى الرياضات التنافسية والمجتمعية التي ستقام خلال شهر رمضان المبارك.

وتقام منافسات البطولة خلال 3 أيام في ملاعب البادل تنس بمجمع ند الشبا الرياضي، وتبلغ قيمة الجوائز المالية ربع مليون درهم. وستعلن اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا واتحاد الإمارات للبادل تنس عن تفاصيل البطولة الخليجية خلال مؤتمر صحافي يعقد لاحقاً.

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