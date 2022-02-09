رئيس «عربي التايكواندو»: «دولية الفجيرة» الأنجح عالمياً

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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أكد المغربي إدريس الهلالي رئيس الاتحاد العربي للتايكواندو إن بطولة الفجيرة الدولية والتي تنظمها الإمارات منذ تسع سنوات هي الأنجح عالمياً، إذ وفرت احتكاكاً وفرصاً كبيرة للاعبين العرب مما ساهم في تطورهم ليصبح الكثير منهم أبطالاً دوليين.

وقدم الهلالي خلال مؤتمر صحافي عقد أمس على هامش البطولة بالفجيرة ، الشكر لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، للرعاية والدعم الذي ساهم بتطور رياضة التايكواندو على الصعيدين العربي والدولي، وأصبحت بطولة الفجيرة الدولية المصنفة عالمياً «جي 2.» أنجح البطولات التي تنظم عالمياً، مضيفاً: تعد الإمارات واحدة من بين أفضل عشر دول تدعم تطور التايكواندو في العالم، مؤكداً أن أسباب ذلك كثيرة منها تنظيمها لأقوى البطولات إلى جانب استضافتها للملتقيات الداعمة للمدربين والحكام في التايكواندو مما ساهم بتعزيز قدرات اللاعبين العرب في الذهاب بعيداً واعتلاء منصات التتويج الدولية، كما أثنى الهلالي على الجهود التي يبذلها العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد التايكواندو الإماراتي.

وأضاف الهلالي: «باسمي رئيس وأعضاء أسرة الاتحاد العربي للتايكواندو نهنئ الفجيرة على نجاحها، ونؤكد أنه بفضل بطولتها ودعمها أصبحت عاصمة للتايكواندو في العرب وآسيا والعالم».

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