موغوروزا تدافع عن لقب «سوق دبي الحرة للتنس»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أعلنت بطولة سوق دبي الحرة للتنس عن استعداد اللاعبة غاربيني موغوروزا، الفائزة بلقبي غراند سلام، للدفاع عن لقبها في البطولة التي تنطلق خلال الفترة من 14 ولغاية 26 فبراير على أرض استاد سوق دبي الحرة للتنس.

واعتادت اللاعبة الإسبانية، المشاركة في هذه البطولة منذ عام 2015، وقطعت أشواطاً طويلة خلال العام الماضي لتُتوج في نهاية الدورة بطلة للقب المنشود.

وباتت موغوروزا أول امرأة إسبانية تفوز بلقب بطولة سوق دبي الحرة بعد مواطنيها أليكس كوريتخا وخوان كارلوس فيريرو ورافائيل نادال وروبرتو باوتيستا أغوت.

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «يسرّنا أن نستضيف اللاعبة الإسبانية غاربيني موغوروزا في مشاركتها الثامنة على التوالي في هذه البطولة المرموقة، والتي تمتلك فيها سجلاً حافلاً بالإنجازات بعد وصولها إلى الدور نصف النهائي مرتين وفوزها باللقب في العام الماضي. كما نتمنى لها كل التوفيق في دفاعها عن اللقب في دورة هذا العام من بطولة سوق دبي الحرة للتنس المرتقبة».

تطلعات

ومن جانبه، قال صلاح تهلك، مدير بطولة سوق دبي الحرة للتنس: «تزداد الضغوطات على اللاعب المدافع عن لقبه نتيجة ارتفاع سقف التطلعات التي تنتظر منه تقديم أفضل أداء له، ولكن لطالما كانت موغوروزا على قدر التوقعات، حيث استطاعت الدفاع عن لقبها في بطولة مونتيري، ونتطلع اليوم لرؤيتها تكرر نجاحها مرة أخرى في دبي».

وتمكنت الإسبانية خلال سعيها للفوز باللقب من قلب موازين المباراة النهائية التي جمعتها باللاعبة باربورا كرجتشيكوفا، حيث حققت موغوروزا اللقب بعد كسر التعادل والفوز بالمجموعة الأولى ومن ثم تحقيق المجموعة الثانية بجدارة، رغم تعثرها البسيط في بداية البطولة.

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