«أبوظبي الدولية لرابطة محترفي الجوجيتسو» السبت

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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تشهد جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي انطلاقة موسم الجوجيتسو الجديد مع أجواء الحماس والأداء القوي في بطولة أبوظبي الدولية لرابطة محترفي الجوجيتسو- جولة أبوظبي يوم السبت المقبل.

وتشهد البطولة التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو مشاركة مئات اللاعبين واللاعبات من مختلف أندية وأكاديميات الدولة والمنطقة من كل الجنسيات في فئات الناشئين والشباب والرجال والأساتذة.

وهنّأ محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو كل عشاّق اللعبة وأسرة الجوجيتسو بتدشين الموسم الجديد والبداية القوية المنتظرة من بوابة بطولة أبوظبي الدولية لرابطة محترفي الجوجيتسو التي تجمع نخبة اللاعبين من شتى أنحاء العالم.

وأوضح الظاهري أن الإقبال الكبير على التسجيل في منافسات البطولة من جميع الأعمار والجنسيات، يعكس الثقة الدولية التي تحظى بها بطولات الاتحاد ورابطة أبوظبي للمحترفين، خصوصاً أنها توفر قاعدة متينة وراسخة تؤهل المشاركين فيها للمنافسة بقوة في ساحات الجوجيتسو العالمية.

وأضاف إن بداية الموسم الجديد مع بطولة بهذه المواصفات والمعايير الاحترافية العالمية، يؤهل لاعبي ولاعبات الإمارات وممثلي منتخبنا الوطني للدخول سريعاً في أجواء المنافسات واستكمال تطوير جودة الأداء من خلال الاحتكاك مع أفضل اللاعبين والمواهب على الصعيد الدولي.

وتقام البطولة على مدى يومي 12 و13 فبراير الجاري، حيث تبدأ الفعاليات يوم السبت بمنافسات الناشئين والشباب والأساتذة على أن تستكمل فعاليات البطولة يوم الأحد بمنافسات فئة الرجال والمحترفين.

محطة مهمة

وبدوره قال طارق البحري المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو: «البطولة تشّكل محطة مهمة لمنتسبي الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة، خصوصاً في بداية الموسم، حيث إنها تمنح الفائزين بالمركز الأول 600 نقطة تصنيفية ما يشكل دفعة كبيرة للاعبين للارتقاء بتصنيفهم ومواصلة التقدم بخطى واثقة خلال الموسم».

وأضاف البحري إن تعاون الرابطة مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو قد أثمر بطولات عالمية المواصفات، تستقطب مشاركات واسعة النطاق، كما هو الحال مع بطولات الرابطة الأخرى التي تنظمها في مختلف قارات العالم. وأوضح البحري أن اتحاد الإمارات للجوجيتسو يوفر كل الإمكانات والقدرات التي تؤهل إلى تنظيم واستضافة أقوى المنافسات العالمية، ويعمل وفق رؤية تشكل الضامن الأساس لتعزيز ريادة الإمارات والعاصمة أبوظبي على خارطة الجوجيتسو العالمية.

وعبّر اللاعب الصاعد محمد العولقي عن سعادته للتواجد مجدداً على البساط، مؤكداً أنه يتطلع إلى أن يكون الموسم الحالي مدخلاً له لتحقيق عدد من الألقاب والصعود إلى منصات التتويج.

وأضاف العولقي إن الاستعدادات لخوض منافسات الموسم بدأت منذ شهر وعلى فترات يومية عدة، لافتاً إلى أنه وزملاؤه يتبعون برنامجاً تدريبياً مكثفاً لتعزيز اللياقة البدنية والجاهزية الفنية المطلوبة، خصوصاً أن الموسم الجديد حافل بالبطولات التي تتطلب المحافظة على أعلى درجات الجاهزية.

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