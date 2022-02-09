«الشعفار جميرا» للسيدات يتألّق في «السلم للدراجات الهوائية»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أثنى أسامة الشعفار نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، رئيس الاتحاد الآسيوي ومؤسس فريق الشعفار جميرا للدراجات الهوائية على تألق فريق السيدات وحصوله على المركز الأول في سباق الهواة الإماراتيات الذي أقيم أول من أمس ضمن بطولة السلم للدراجات الهوائية.

وفرض فريق الشعفار جميرا للسيدات سيطرة واضحة على مجريات السباق من البداية وسط منافسة شديدة من فريق الريف ونجح في إحراز لقب النسخة الثالثة لسباق الهواة بجدارة.

ويضم فريق الشعفار جميرا للسيدات الذي تم إطلاقه أكتوبر الماضي 6 لاعبات، هن الدكتورة غاية المحرزي ومريم العوضي ونادية علي وموزة الغفلي وموزة المهيري وعلياء العتيبة.

وأكد أسامة الشعفار أن تألق لاعبات الفريق وتتويجهنّ بلقب بطولة السلم للدراجات الهوائية، التي تعد من أقوى البطولات المحلية، مصدر فخر لفريق الشعفار جميرا، وقال: «حالفنا التوفيق في الفوز بالمركز الأول في الفرق والمركز الثالث في الفردي، ولا شك أن ذلك لم يأت من فراغ ولكن الفريق بذل جهداً كبيراً في الفترة الماضية، ونسعى للاستمرار بالنسق نفسه والتطور إلى الأفضل في الفترة المقبلة».

وأشار إلى أن النتائج الجيدة التي حققها فريق الشعفار جميرا في فئتي الرجال والسيدات في الفترة الأخيرة لم تأت من فراغ بل ثمرة العمل الجدّي والجهود الكبيرة للاعبين واللاعبات.

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