الفجيرة تنال ذهبية تنظيم كأس العرب ودولية التايكواندو

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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نالت الفجيرة ذهبية تنظيم منافسات النسخة التاسعة من بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو والمصنفة من عيار النجمتين وكأس العرب، اللتين أقيمتا تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بمجمع زايد الرياضي في إمارة الفجيرة.

وأشار العميد أحمد حمدان الزيودي، رئيس الاتحاد الإماراتي للتايكواندو، إلى النجاح الكبير للبطولتين بشهادة الاتحاد الدولي للتايكواندو، والاتحاد العربي للتايكواندو، والوفود المُشاركة في بطولتي كأس العرب والفجيرة الدولية.

وأضاف العميد الزيودي: نفتخر بما تحقق في بطولة كأس العرب والفجيرة الدولية من نجاح باهر ومشاركة كبيرة واستثنائية، وهذا بفضل توجيهات ودعم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة.

وعبر العميد الزيودي عن امتنانه لثقة الاتحاد الدولي للتايكواندو والاتحاد العربي بإمارة الفجيرة، مُشيداً كذلك بالوفود الرياضية المُشاركة وحرصها على تقديم أفضل ما لديها في كلتا البطولتين، مؤكداً أن مشاركة نخبة من نجوم رياضة التايكواندو على مستوى العالم في بطولة كأس العرب وبطولة الفجيرة الدولية ما هو إلا دليل على قيمة بطولات التايكواندو التي تستضيفها إمارة الفجيرة.

وهنأ رئيس الاتحاد الإماراتي للتايكواندو منتخباتنا الوطنية ومراكز الدولة على الإنجازات التي وصفها بالمتميزة في كلتا البطولتين، متمنياً التوفيق لأبطالنا وبطلاتنا في مختلف المسابقات والبطولات المقبلة.

كما أشاد العميد أحمد حمدان الزيودي، بفريق العمل الذي نجح في إدارة البطولتين، وحرص على تقديم أفضل مستوى من الخدمات في مختلف الجوانب.

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