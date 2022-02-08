ابن فطيس بطلاً لرماية الاسكيت وبن ضاوي وصيفاً

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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شهدت البطولة الأولى لرماية الأطباق من الأبراج «الاسكيت»، منافسات حامية الوطيس، خاصة بين ثلاثي المقدمة، وهم سيف بن فطيس ومحمد حسن وعبيد بن ضاوي، والذين قدموا مستوى متميزاً، نال إعجاب الجمهور، وبات من المؤكد مشاركة كل من: سيف بن فطيس ومحمد حسن، في بطولة كأس العالم لرماية الأطباق المقبلة في قبرص.

والمزمع إقامتها هناك خلال الفترة من الثامن وحتى التاسع عشر من شهر مارس المقبل. وتأتي البطولة الحالية، ضمن خطة اتحاد الإمارات للرماية في عهده الجديد، سعياً لتطوير الرماة، والارتقاء باللعبة محلياً ودولياً.

الترتيب

ورغم سرعة الرياح التي أثرت في معدلات الرمي، فقد انتهى الدور التأهيلي «الجولات الخمس»، بصدارة سيف بن فطيس برصيد 116 طبقاً، وجاء محمد حسن في المركز الثاني، بفارق طبق واحد، ثم عبيد بن ضاوي ثالثاً، برصيد 114 طبقاً، ونال ثلاثتهم الجائزة المالية المقررة وفق اللائحة.

وفي النهائيات، احتل بن فطيس المركز الأول، ونال كأس البطولة والميدالية الذهبية، بعد منافسة قوية من بن ضاوي ومحمد حسن، وحقق 54 طبقاً، وحل عبيد بن ضاوي ثانياً، برصيد 52 طبقاً، ونال الميدالية الفضية، وجاء محمد حسن ثالثاً، ونال الميدالية البرونزية، بعد أن حقق 40 طبقاً، ثم سالم بن حم رابعاً، وسلطان المجان خامساً.

تكريم

من جهته، حرص الاتحاد على تكريم حكام البطولة، تثميناً لجهودهم، وشحذاً لهممهم، وهم حكمنا الدولي حسن الشحي، وبدر الحمادي ومسعود حمدان العيسائي وماجد الشحي وشمة المهيري، ورجا خالد وياسمين المحمدي وأحمد إبراهيم الخولي.

قدم خالد سعيد الكعبي، درع الاتحاد، لمبارك سيف العرياني عضو مجلس إدارة نادي العين للفروسية والرماية والغولف، تقديراً لجهود نادي العين واحتضانه البطولة. يذكر أن البطولة الثانية التي سينظمها الاتحاد، ستقام أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلين، الموافقين 18 و19 و20 فبراير الجاري، بميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف.

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