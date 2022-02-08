ختام مميز لبطولة الإمارات للمواي تاي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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اختتمت بنجاح كبير بصالة فيستيفال أرينا في دبي منافسات «بطولة الإمارات للمواي تاي» فئة الكبار للجنسين، بمشاركة 103 لاعبين ولاعبات يمثلون 29 نادياً رياضياً من مختلف مناطق الدولة، وتكمن أهمية البطولة في رفع مستوى اللاعبين، وتوفير فرص الاحتكاك لتطوير قدراتهم وتنميتها من أجل المشاركات المستقبلية.

وأسفرت المنافسات عن ظهور نتائج مبشرة للاعبي منتخبنا الوطني من خلال فوزهم بـ 4 ذهبيات وفضية، حيث توج بالذهب كل من: إلياس حبيب علي، وإبراهيم بلال، وعماد يوسف، ومحمد سعيد مرضي، فيما حصل لاعب منتخبنا الوطني عبد الله الحوسني على فضية البطولة.

قام بتتويج الفائزين ياسر سالم الساعدي، نائب رئيس الاتحاد، وخالد السويدي، عضو مجلس الإدارة، في حين أشرف على نزالات البطولة طاقم تحكيم إماراتي، بالإضافة إلى مجموعة من الحكام المقيمين.

وقال ياسر سالم: تكتسب هذه البطولة أهمية كبرى كونها في بداية الموسم واستقطبت العديد من اللاعبين الذين أظهروا مستويات قوية، وقدموا أداء كبيراً كان محط أنظار الجميع بما يشكل قاعدة مميزة يمكن الاعتماد عليها في إفراز الكفاءات المطلوبة لدعم عناصر المنتخب الوطني.

وجاءت نتائج اليوم الختامي معلنة عن فوز أيوب المكي على حيان الجمية، وزينب بوحمدة على مريم تشالغوم، وخالد شحادة على عمر سيد، وزهراء ساديف على نورا عمر، وعبد القادر الرنة على عبود يميني، وأبو الحسن غرامشة على سيدراث باتني، وعلي خان محمدي على كريم خازندر.

ومهدي باغادي على سيف المعيني، ومحمد دزهاميدوف على عبد الله الحسوني، وعبد الوهاب سمحان على خماز يامدوف، وجونيبك حميدنجوف على كوسيمخون، ومحمد طاقنمس على سليمان غافوري، وعلاء أبوجيش على عبد الله الفالوجي، وشارتوت جينيفر على مريم نعمة، ومحمد طويري على معاذ عبد الجواد، وكيريك مبابي على مارك كولستيرمان، وغولنورا نور على يوري نيموتو، وأحمد نعاني على أيوب الحاتي، ومهدي الجماري على بشير قاسم، وعمران آل علي على خالد الأميري، وإيفان أوستابوف على وليد الكحال.

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