عمر بهروزيان يحرز لقب بطولة شرطة دبي للتنس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز اللاعب الإماراتي عمر بهروزيان بالمركز الأول في فئة الرجال لبطولة شرطة دبي المفتوحة للتنس والتي نظمها اتحاد الإمارات للتنس بضيافة ودعم نادي ضباط شرطة دبي واختتمت السبت الماضي برعاية «إسعاد» و«الروح الإيجابية»، ونجح عمر في الفوز بمجموعتين نظيفتين على اللاعب كريستوف نيكيلز من لوكسمبورغ، وفي فردي السيدات حصلت البلغارية ايفا بوسعاد على اللقب بعد فوزها على الهندية اديتي غولاتي بمجموعتين مقابل لا شيء.

وفي ختام المنافسات توج العقيد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالإنابة برفقة ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد التنس الفائزين.

وقال العقيد علي خلفان المنصوري: هذه البطولة بدعم وتوجيه من معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي لتعزيز السعادة وجودة الحياة وبث الرسائل الإيجابية للجمهور، والذي يعد شريكاً أساسياً لنا، ونثني على دعم مجلس دبي الرياضي واتحاد التنس في كل المجالات وسعداء لقوة البطولة وتنوعها.

وأشاد ناصر يوسف المرزوقي بالتعاون بين شرطة دبي واتحاد التنس، مؤكداً أنه تم الاتفاق على استمرار هذه البطولة سنوياً وإضافة بطولات أخرى، إنها كانت بطولة تصنيفية للرجال والسيدات نظمت بجوائز مالية عالية وعكس أهميتها مشاركة لاعبين من خارج الدولة، ومشيداً بالبنى التحتية لنادي ضباط شرطة دبي والأسلوب الاحترافي في ضيافة المشاركين في المنافسات ومقدماً الشكر لشرطة دبي ومباركاً للمشاركين والفائزين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز