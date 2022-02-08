انكورا وبن دري وهيسكث تتألق في «الماسترز للبولو»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تستأنف اليوم، منافسات بطولة الماسترز للبولو، على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، دبي لاند، بمباراتين، الأولى في الثانية والنصف ظهراً، وتجمع بين فريق الباشا، بقيادة هاني غباش، وفريق إيست لامار، بقيادة ريان العجاجي، والثانية في الرابعة عصراً، حيث تقود سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريقها الإمارات، في مواجهة فريق انكورا، بقيادة خالد العمران. وكانت البطولة قد انطلقت بمشاركة سبعة فرق، هي الإمارات وانكورا وإيست لامار والباشا وبن دري وهيسكث ومهرة، وبهانديكاب 8 جول.

وجاءت الانطلاقة قوية، وأسفرت المباريات الثلاث الأولى عن فوز فريق انكورا، بقيادة خالد العمران، على فريق مهرة، بقيادة طارق الحبتور، بنتيجة 8 مقابل 5 أهداف، وأحرز نجم فريق انكورا، ريكار دو غاروس، 5 أهداف من الأهداف الثمانية في الشوط الثالث، ليحدث الفارق، بعد أن كان الفريقين قد أنهيا الشوط الثاني بالتعادل بثلاثة أهداف لكل منهما.

ووجه فريق بن دري إنذاراً شديد اللهجة، لبقية الفرق المشاركة في البطولة، بفوز مستحق، عندما قاد خالد بن دري فريقه إلى فوز كبير على فريق الباشا، بنتيجة 8 مقابل 5 أهداف، في مباراة ساخنة في بداياتها، والتي أسفرت عن تقدم فريق الباشا بهدفين دون رد، سجلهما تومي بيريسفورد، إلا أن جهود المحترف راؤول ومحمد بن دري، رجحت كفة فريقهما.

وفي المباراة الثالثة، والتي جمعت فريق الإمارات وفريق هيسكث، فاز فريق هيسكث بصعوبة بالغة على فريق الإمارات، بنتيجة ستة أهدف مقابل خمسة أهداف، بعد مباراة متكافئة، بادر فريق هيسكث بتسجيل أول أهداف المباراة، وظل متقدماً في نتيجة الأشواط الثلاثة، وفي الشوط الرابع، أحرزت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، هدف التعادل بخمسة أهداف لكل فريق، وقبل 30 ثانية، نجح المتألق بلاسيوس في خطف هدف الفوز لهيسكث.

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