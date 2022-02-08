أبطال الإمارات يتألقون في «كايت سيرف – دبي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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توج الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، بحضور العقيد الدكتور حسن سهيل السويدي مدير مركز شرطة الموانئ ومحمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الفائزين والفائزات في منافسات الجولة الأولى من بطولة دبي لألواح التزحلق على الماء بالمظلات «كايت سيرف» التي اختتمت في شاطئ نسناس في جميرا يوم أول من أمس.

وحقق الحدث الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات في الموسم الرياضي 2021 - 2022، نجاحاً فنياً مميزاً وتميزاً تنظيمياً واضحاً حيث استقطب الحدث ما يزيد عن 100 متسابق ومتسابقة من 28 دولة من مختلف قارات العالم تنافسوا على ألقاب 12 فئة ضمن ثلاث مسابقات هي الألعاب الحرة وتوين تيب وهايدروفويل.

وسجل نجوم منتخبنا الوطني وأبطالنا في هذه الرياضة تميزاً واضحاً من خلال الإقبال على المشاركة في الفئات المختلفة ضمن فئة الرجال والناشئين حيث استطاعوا اعتلاء منصات التتويج وتقديم مستوى متميز طوال المنافسات التي امتدت إلى يومين وسط أجواء وظروف مناخية تلائم مثل هذه المنافسات.

وشهدت البطولة تألقاً لافتاً لنجم المنتخب الوطني محمد عبيد المنصوري الذي حقق المركز الأول في فئتين مختلفتين الأولى توين تيب والثانية الألعاب الحرة فيما كان له نجاح آخر هو حصوله على المركز الثالث في فئة هايدروفويل ليصعد إلى منصة التتويج ثلاث مرات «ذهبيتين وبرونزية» في المسابقات الثلاث التي أقيمت في الجولة الأولى من بطولة دبي.

تفوق

وحصل المنصوري على المركز الأول في توين تين – مواطنين متفوقاً على زملائه أبطالنا راشد الفلاسي «الثاني» وعبدالعزيز عبدالله المرزوقي «الثالث» ولدى الناشئين برز اسم بطلنا الصاعد عبدالله المحيربي الذي حقق المركز الثالث خلف اللبناني غبرائيل كاساس «الأول» والفرنسي توماس مارسيال «الثالث».

وذهب المركز الأول للمحترفين -رجال إلى المصنف العالمي الكولومبي جون بيريز توريس متقدماً على اللبناني نور الداندشلي «الثاني» والسيرلانكي محمد أجمل خان «الثالث» فيما تألقت لاعبة موريشيوس شارلين ميشيل لدى السيدات متقدمة على الكورية سيو هيوان «الثانية» والفرنسية مارياني اماندا «الثالثة».

الألعاب الحرة

وخطف بطلنا محمد عبيد المنصوري الأضواء مجدداً في منافسات الألعاب الحرة محققاً المركز الأول متقدماً على راشد الفلاسي «الثاني» وسالم السويدي «الثالث» بينما تألق بطلنا الصاعد عبدالله المحيربي كالعادة في الناشئين محققاً المركز الثالث ولدى الرجال فاز الكولومبي جون بيريز توريس بالمركز الأول ونجحت البريطانية سارا دوغلاس من انتزاع لقب فئة السيدات.

ونجح المتسابق عبدالعزيز عبدالله المرزوقي من التفوق في اليوم الأول في منافسات هايدروفويل -مواطنين متقدماً على عبدالله محمد حارب «الثاني» ومحمد عبيد المنصوري «الثالث» بينما برز مرة أخرى اسم المتسابق الصاعد عبدالله المحيربي في فئة الناسئين محرزاً المركز الثالث خلف اللبناني غبرائيل كاساس «الأول» والبولندي فريدريك سزسزسني.

وشهدت فئة هايدروفويل رجال سيطرة فرنسية مطلقة بعد تتويج المصنف العالمي ثيو دي رامكورت بالمركز الأول وحلول آرثر ليز وكريستوفر فيرنهت في المركزين الثاني والثالث بينما تألقت التشيكية باولا مهالوفا في فئة السيدات متفوقة على الكورية سيو هيوان «الثانية» والفرنسية مارياني اماندا «الثالثة».

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