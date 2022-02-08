«عربية السلة» تنطلق اليوم في دبي

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، تنطلق اليوم بصالة نادي النصر بطولة المنتخبات العربية في نسختها الـ 24 لكرة السلة للرجال على كأس المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بمشاركة الإمارات الدولة المنظمة ولبنان والأردن وتونس والجزائر وليبيا والصومال وتم تقسيم المنتخبات السبعة على مجموعتين، الأولى تضم ليبيا والأردن والإمارات وتونس بينما تضم الثانية لبنان والجزائر والصومال.

ضربة البداية

ضربة البداية ستكون بين صاحب الأرض الإمارات ونظيره المنتخب الأردني اعتباراً من الساعة السادسة مساء في الثامنة مساء مباراة الجزائر والصومال، يستمر الدور التمهيدي حتى 11 فبراير ثم تحصل الفرق على راحة في اليوم التالي على أن يلتقي في الدور الثاني ثاني المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثانية وثالث الأولى مع ثاني المجموعة الثانية وأول المجموعة الأولى مع رابع الثانية تليها مباريات الدور قبل النهائي ثم النهائي مع العلم أنه يغيب عن النسخة الحالية المنتخب المصري صاحب الرقم القياسي في الفوز باللقب العربي «12 مرة» ونظيره السعودي حامل اللقب في آخر نسخة أقيمت في القاهرة عام 2018.

انطلقت البطولة لأول مرة في العراق عام 1974 وفاز بلقبها المنتخب المصري، تلاه العراقي بالمركز الثاني واللبناني بالمركز الثالث وأخيراً الجزائري بالمركز الرابع بعد ذلك أحكم المنتخب المصري سيطرته على اللقب مسجلاً رقماً قياسياً يليه نظيره التونسي بأربعة ألقاب ثم السعودي بلقبين مقابل مرة واحدة لكل من السودان وسوريا والجزائر والأردن.

الحضور الجماهيري

حددت اللجنة المنظمة نسبة 60 % من سعة الصالة كحد أقصى للحضور الجماهيري في البطولة مع المحافظة على التباعد حفاظاً على سلامة الجميع واشترطت اللجنة إبراز شهادة التطعيم للسماح بدخول الصالة وفحص سلبي للمسموح لهم التواجد في أرض الملعب.

تتصدر الشركات والمؤسسات الراعية للبطولة، «سوق دبي الحرة» الراعي البلاتيني إلى جانب «بنك الإمارات دبي الوطني» الراعي الذهبي و«فيرست سيكورتي جروب» راعي المنتخب و«امباور» ومجموعة شركات «صدف» و«ماكدونالدز الإمارات».

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