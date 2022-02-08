فرح المري بطلة «سباق الخمسين» في «السلم للدراجات»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اختتم أمس سباق عام الخمسين للهواة الإماراتيات، ضمن النسخة السادسة من بطولة السلم للدراجات الهوائية التي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - للمشتريات والتمويل.

ونجحت المتسابقة فرح المري من فريق ياسي بحصد اللقب للمرة الثانية، بعدما كانت قد توجت بلقب النسخة الأولى، فيما جاءت بالمركز الثاني هالة محمد من فريق الريف، وبالمركز الثالث مريم العوضي من فريق الشعفار جميرا الذي حصل أيضاً على لقب فئة الفرق.

وأقيم السباق لمسافة 109 كلم في منطقة سيح السلم في محمية المرموم.

ورفع عمير بن جمعة الفلاسي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتفضل سموه بدعم السباق والرعاية، والتوجيهات السديدة التي جعلت البطولة في صدارة الأحداث الرياضية وارتقت برياضة الدراجات الهوائية في الدولة على جميع المستويات.

وثمن الفلاسي، أداء الرياضيات المشاركات في السباق، وحرصهن على إكمال السباق بوتيرة عالية وتنافس كبير، رغم قوة الرياح التي شكلت تحدياً طبيعياً واجهته المشاركات بهمة عالية، وتكتيك فعّال، أكد قوة استعداد الرياضيات، والمستوى الكبير الذي وصلته الدراجات الإماراتيات، وهو أمر يؤكد الدور الذي لعبته سباقات بطولة السلم المخصصة للسيدات تحديداً، في نشر ممارسة هذه الرياضة والارتقاء بمستويات الرياضيات الإماراتيات وغير الإماراتيات في الدولة.

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