ماجد المنصوري بطل «الدراج ريس» في سويحان

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أسدل الستار على منافسات الجولة الثالثة لبطولتي سويحان مايل، وتلال سويحان للدراج ريس الرملي للسيارات والدراجات، وسط منافسة كبيرة وتحدٍ قوي وحضور لأبرز الأبطال والمحترفين في سباقات هذه الفئات. وعلى مدار يومين كاملين شهدت منطقة سويحان منافسات قوية، وتمكن المتسابق الإماراتي المخضرم ماجد المنصوري من تحقيق المركز الأول في منافسات فئة الباجي في الدراج ريس، بعد أن قطع المسار المخصص له، وهو 91 متراً في 4 ثوان وضعته على قمة الترتيب في فئة الباجي منذ الجولة الأولى، ليسجل أفضل رقم في هذه الجولة، ويواصل تقديم عروضه المميزة في سباقات الدراج ريس.

وتعتبر سباقات سويحان من البطولات المميزة من ناحية تنوع المحركات والفئات، التي تضمها بالإضافة لزيادة عدد البطولات في هذه الفترة من كل موسم، وهو ما يلبي رغبة وطموح عشاق السرعة في تواجد الأماكن المناسبة، والتي تدعم سباقات الدراج للسيارات.

وعبر ماجد المنصوري عن سعادته بإحراز المركز الأول في هذه الجولة، والوصول للزمن الأفضل وقال: «أدخل موسمي السابع في سباقات سويحان وكنت دائماً أبحث عن لقب لي هنا، وعن المركز الأول، وفقت في ذلك الآن، وتمكنت من الوصول للهدف المطلوب، ومما لا شك فيه أن التركيز في مثل هذه السباقات هو مفتاح الفوز خاصة أن مسافة المسار تبلغ 91 متراً، وبالتالي يجب أن يضع المتسابق كل تركيزه في الأجزاء الأولى من الثانية للانطلاقة».

ووجه المنصوري الشكر إلى اللجان القائمة على تنظيم البطولة في سويحان، مشيداً بما يقدمونه من مستويات فنية عالية في إخراج السباقات بأفضل صورة، والاجتهاد في وضع القوانين وتسهيل المشاركة لكل الفئات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز