20 فريقاً عالمياً في طواف الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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أعلن مجلس أبوظبي الرياضي مشاركة 20 فريقاً عالمياً بالنسخة الرابعة من طواف الإمارات 2022 الذي يقام من 20 إلى 26 الجاري،ويعد السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط، والجولة الافتتاحية لموسم 2022، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، ويتصدر قائمة المشاركين فريق الإمارات الذي سبق له إحراز اللقب ، وتوج بلقب طواف فرنسا في العامين الماضيين عبر السلوفيني بوغاتشار، وتضم القائمة إيه جي تو آر سيتروين «فرنسا»، وأستانا «كازاخستان»، والبحرين فيكتوريوس «البحرين»، وبورا هانزجروهي، وتيم دي إس إم «ألمانيا»، وتوريك سيجافريدو،وإي إف إيديوكيشن «الولايات المتحدة»، وجروباما «فرنسا»، وإينوس جرينايدرز «بريطانيا»، وانترمارشيه، البيسين فينكس،كويك ستيب ألفا فيني،ولوتو سودال «بلجيكا»، وإسرائيل برميير «إسرائيل»، وتيم جامبو فيزما «هولندا»، وموفي ستار «إسبانيا»، وتيم بايك إنكستشينج «استراليا»،وباردياني «إيطاليا»، وجازبروم «روسيا».

وتبلغ مسافة السباق 1058 كيلومتراً عبر7 مراحل تمر عبر أهم معالم الدولة وتضاريسها الجغرافية والطبيعية، وأكد عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي أن الطواف يضم نخبة الفرق المحترفة في الجولة العالمية، وأثبت مكانته العالمية ووصل إلى أعلى تصنيف للاتحاد الدولي في وقت قصير، كما يشارك فيه نخبة الفرق المحترفة وقال: نتمنى التوفيق للجميع.

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