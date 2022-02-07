الشارقة بطل «سوبر شباب اليد» للمرة 12 على التوالي

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

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توج فريق شباب اليد بنادي الشارقة، بطلاً لسوبر شباب اليد للموسم 2021/2022، بالعلامة الكاملة، ويحسب لشباب الشارقة، الفوز باللقب للسنة الثانية عشرة على التوالي، وجاء اللقب عقب فوزه بعقر داره، على ضيفه فريق العين، بنتيجة 21/23، رغم التعادل بنهاية الشوط الأول 10/10، وحل فريق العين وصيفاً للبطولة، والجزيرة ثالثاً، عقب فوزه على شباب الأهلي الرابع، بنتيجة 35/29، واحتل فريق النصر المركز الخامس، عقب فوزه على فريق الوصل السادس بنتيجة 31/25.

وقام نبيل عاشور رئيس اتحاد اليد، بتتويج فريق الشارقة بكأس البطولة والميداليات الذهبية، وفريق العين بالميداليات الفضية، والجزيرة بالميداليات البرونزية، إلى جانب تكريم حكام المباراة، علي جعفر ومحمد جمعة، خلال حفل ختام البطولة، بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعلي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، ومحمد الحصان عضو مجلس إدارة النادي، ومن اتحاد اليد، داوود المليح.

من جانبه، أشاد رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، علي سالم المدفع، بجهود إدارة الألعاب الجماعية، برئاسة محمد عبيد الحصان، وبمتابعتهم ودعمهم المتواصل، وتوفير كل أدوات النجاح لجميع فرق المراحل السنية والفريق الأول، ما يسهم في تهيئة اللاعبين ودعم المنتخبات الوطنية، وهو دور نحرص عليه دائماً في نادي الشارقة الرياضي. كما أثنى على أداء لاعبي الشارقة والعين، معرباً عن سعادته بجمع فريق شباب الشارقة بين لقبي الدوري والسوبر.

بدوره، أعرب محمد عبيد الحصان رئيس إدارة الألعاب الجماعية، عن سعادته بتفوق فرق المراحل السنية بالنادي، مؤكداً أن الاهتمام بتطوير قاعدة اللاعبين في كرتي اليد والسلة، تأتي ضمن أولويات الإدارة، بالتوازي مع دعم فرق الرجال، للحفاظ على المكتسبات التي حققها النادي خلال المواسم الماضية.

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