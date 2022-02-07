حمد بن مجرن بطل رماية الأطباق من الحفرة

المصدر: العين - البيان الرياضي

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توج الرامي حمد بن مجرن الكندي بطلاً للبطولة الأولى لرماية الأطباق من الحفرة «التراب» بعد أن حقق في النهائيات 42 طبقاً لينال كأس البطولة والميدالية الذهبية بعد منافسة ساخنة.

وعلى صعيد بطولة أصحاب الهمم نال كأس البطولة والميدالية الذهبية الرامي عيسى سالم الزعابي محققاً 101 طبق وحل في المركز الثاني ونال الميدالية الفضية الرامي محمد علي الهاشمي وحقق 89 طبقاً وتبعه في المركز الثالث ونال الميدالية البرونزية الرامي محمد هاشل الحبسي وحقق 87 طبقاً.

وعلى صعيد رماية«التراب» للسيدات حققت الرامية عائشة محمد الياسي المركز الأول برصيد 100 طبق واحتلت الرامية فاطمة مبارك المركز الثاني برصيد 84 طبقاً ونالت الميدالية الفضية والجائزة المالية.

وذهب لقب بطولة الناشئين إلى الرامي أحمد حمد مجرن برصيد 106 أطباق وفي المركز الثاني الرامي أحمد قحطان النعيمي برصيد 86 طبقاً وحل ثالثاً الرامي أحمد عبد الله مجرن برصيد 80 طبقاً ونال الميدالية البرونزية.

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