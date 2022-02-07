هوجارد يقتحم «التوب 10» في جولة «دي بي وورلد»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

اقتحم الدنماركي نيكولاي هوجارد، قائمة العشرة الأوائل، وتحديداً حل بالمركز التاسع في ترتيب جولة «دي بي وورلد» العالمية للغولف، مستفيداً من تتويجه بلقب بطولة رأس الخيمة للغولف، برعاية فينكس كابيتال، التي اختتمت أول من أمس، في نادي الحمرا للغولف.

وكسب هوجارد بفضل هذا اللقب، 460 نقطة، افتتح بها رصيده، ليتقدم مباشرة إلى المركز التاسع في ترتيب جولة «دي بي وورلد»، وتضم 45 بطولة، تقام في مختلف دول العالم هذا الموسم.

واستفاد الإنجليزي غوردان سميث، من حصوله على المركز الثاني في رأس الخيمة، ليرفع رصيده إلى 582.7 نقطة، ويتقدم إلى المركز السابع، في ترتيب جولة «دي بي وورلد»، بعدما كان بالمركز الرابع عشر في الأسبوع الماضي.

وحافظ النرويجي فيكتور هوفلاند، على صدارة ترتيب جولة «دي بي وورلد»، برصيد 1.704.5 نقطة، وهو الذي توج بلقب بطولة دبي ديزرت كلاسيك، برعاية Slync.io، ويأتي خلفه البلجيكي توماس بيترز، الذي حقق لقب أبوظبي إتش إسي بي سي، برصيد 1.456.2 نقطة.

يذكر أن جولة «دي بي وورلد»، ستتواصل منافساتها في الإمارات أيضاً، وذلك مع إقامة بطولة رأس الخيمة كلاسيك الأسبوع الجاري من 10 إلى 13 فبراير، لتكون البطولة الرابعة على التوالي، التي تقام على أرض الإمارات في جولة «دي بي وورلد»، بعد بطولات أبوظبي إتش إس بس سي، ودبي ديزرت كلاسيك، برعاية Slync.io، ورأس الخيمة للغولف، برعاية فينيكس كابيتال.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز