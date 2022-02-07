أبوظبي للدراجات أفضل فريق شاب في طواف الشارقة الدولي

المصدر: البيان

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فاز نادي أبوظبي للدراجات الهوائية كأفضل فريق شاب بطواف الشارقة الدولي السابع للدراجات، بعد تصدره ترتيب الفرق المشاركة في طواف الشارقة للشباب المصاحب للطواف الدولي.

استقطب طواف الشارقة الدولي 144 دراجاً يمثلون 24 فريقاً ومنتخباً من 16 دولة، على مسافة إجمالية 438.8 كيلومتر موزعة على خمس مراحل.

أقيم الطواف على أربع مراحل خلال الفترة من 26 يناير إلى 1 فبراير، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتحت شعار «50 عاماً في حب سلطان».

شارك نادي أبوظبي للدراجات الهوائية في فئتين من فئات الطواف هما الشباب والرجال، حيث فاز دراج النادي علي عران بالأخضر عن فئة الشباب.

وأعرب النخيرة الخييلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات الهوائية عن سعادته بهذا الفوز والإنجاز الذي حققه النادي في هذا الطواف الدولي الذي شهد مشاركة واسعة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

واعتبر أن هذه المشاركة من جانب الدراجين الشباب في هذا الطواف الدولي تعطيهم خبرة جيدة في التعرف

وقال إن السباقات في طواف الشارقة الدولي للدراجات أقيمت في أجواء اتسمت بالتنافسية، وكان الحماس بادياً على جميع الدراجين المشاركين، مؤكداً أن النادي يضم نخبة منتقاة من الدراجين، لديهم القدرة على خوض السباقات وحصد الألقاب.

وأشار إلى أن النادي يعمل على اكتشاف وجذب المحترفين والمواهب الشابة واستقطاب ودعم الدراجين الصغار وتأهيليهم بدنياً وفنياً، عبر تقديم التدريب والدعم اللازمين لإتقان واحتراف هذه الرياضة.

وأشاد الخييلي بجميع اللاعبين، وهنئ الدراج الشاب الواعد علي عران، الذي نجح في اقتناص القميص الأخضر، مؤكداً أن الفريق يتطلع بقوة خلال الفترة المقبلة لتسجيل المزيد من الانتصارات والنجاحات في السباقات الإقليمية والعالمية.

يذكر أن المشاركة الإماراتية في الطواف الدولي كانت من خلال المنتخب الوطني، إضافة إلى 8 فرق محلية هي: أبوظبي للدراجات، والنصر، وشباب الأهلي، شرطة دبي، والشعفار جميرا، و«تريك أم 7»، و«تورك»، و«ياسي»، بالإضافة الى الفرق المجتمعية.

كما شارك في الطواف 7 منتخبات عربية هي: مصر والسعودية والكويت وسلطنة عمان وسوريا والمغرب والجزائر، و8 فرق دولية هي الأكاديمية (البحرين)، وترينجانو (ماليزيا)، وطشقند (أوزبكستان)، والتنمية (منغوليا)، ودوكلا (سلوفاكيا)، وساكاريا برو (تركيا)، ومايو سي سي (تايوان)، وروجاي (إندونيسيا).

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