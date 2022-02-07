"الإمارات للدراجات" يصعد منصة التتويج في جولة السعودية

المصدر: وام

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قدَّم روي كوستا وزملاؤه في فريق الإمارات للدراجات الهوائية أداء قوياً طوال أسبوع جولة السعودية، حيث حلّ كوستا في المركز الثالث في التصنيف العام للجولة بعد خوض سباق المرحلة الخامسة الذي أقيم على مسار بطول 138كم حول بلدة العُلا القديمة.

وكان البرتغالي قد تمكَّن من البقاء بين أفضل الدراجين في التصنيف العام، لينهي السباق إلى جانب منافسه ماكسيم فان غيلز /لوتو-سودال/ الذي تصدر التصنيف العام.

وشهدت المرحلة الأخيرة سباق سرعة بين مجموعة الدراجين، تمكَّن فيه فيرناندو غافيريا من الانضمام إلى أسرع الدراجين في السباق ليحتل المركز الرابع بفارق ضئيل عن منافسه ديلان غرونفيغن /بايك إكستشينج/ الذي فاز بالمركز الأول.

وتعليقاً على النتيجة، يقول روي كوستا: " أنا سعيد بنتائج هذا الأسبوع، فقد واجهنا رياحاً قوياة وظروفاً شاقة طوال الجولة، لكننا تمكَّنا من تحقيق نتائج طيبة في النهاية. كان هدفي يتمثل في محاولة تحقيق الفوز، لكنني سعيد باعتلاء منصة التتويج النهائية. سنحظى حالياً ببعض الراحة عدة أيام، قبل أن نتوجه للمشاركة في جولة عُمان الأسبوع المقبل، ونأمل تحقيق نتائج أفضل هناك".

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