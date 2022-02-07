سعود بن صقر: الرياضة ركيزة أساسية في خططنا التنموية

المصدر: رأس الخيمة - فائز بجبوج ووام

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شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، ختام بطولة رأس الخيمة للغولف جولة «دي بي ورلد» التي استضافتها الإمارة على مدى 4 أيام في «نادي الحمرا للغولف» بمشاركة نخبة من أفضل اللاعبين على مستوى العالم، وسلم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، كأس البطولة للاعب الدنماركي نيكولاي هوجارد الذي تمكن من الظفر باللقب بعد منافسة محتدمة مع عدد من أبرز اللاعبين المحترفين في العالم.

التقى سموه خلال حضوره ختام البطولة، منظمي الحدث واللاعبين المشاركين والجهات الراعية، وقال سموه: الرياضة وسيلة لتعزيز التقارب بين الشعوب، ونمتلك في رأس الخيمة رؤية واضحة للارتقاء المستمر بمعايير جودة الحياة، ونؤمن بأن الرياضة ركيزة أساسية في خططنا التنموية.

وأضاف صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي: استضافة هذا الحدث المميز على أرض إمارتنا، نجاح جديد لرأس الخيمة تحقق بفضل العمل الجاد لمختلف الجهات التي ساهمت في تنظيمه.

وقال سموه: إن بطولة رأس الخيمة للغولف، علامة فارقة جديدة على طريق تحقيق طموحاتنا لصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وإضافة لقائمة النجاحات التي نواصل إنجازها في مختلف القطاعات الاقتصادية والسياحية والاجتماعية والثقافية.

وجاء فوز هوجارد بلقب «رأس الخيمة للغولف» بعدما حقق أربع ضربات في الجولة الرابعة أمس، لينهي المنافسات بمجموع 24 ضربة تحت المعدل، متفوقاً على وصيفه الإنجليزي جوردان سميث، وحضر مراسم التتويج الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات للغولف، ونائبه اللواء «م» عبد الله الهاشمي، وعبد الله النابودة رئيس شركة فينيكس كابيتال، وكبار المسؤولين بجولة «دي بي وورلد».

ورفع رئيس الاتحاد، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، لرعايته الكريمة للبطولة وتشريف الحدث بحضور الختام، وثمن دعم ورعاية سموه للرياضة والرياضيين، والتي تعزز النهضة التي تشهدها رياضة الإمارات.

واستقطبت النسخة الافتتاحية للبطولة التي تعد الأولى ضمن بطولتين، لجولة «دي بي ورلد» للغولف، مجموعة من أفضل اللاعبين العالميين للتنافس على أرض الإمارة، فيما تقام «بطولة رأس الخيمة كلاسيك» في «نادي الحمرا للغولف» من 10 إلى 13 الجاري.

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