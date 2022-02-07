«نمران» بطل «زايد للمحامل الشراعية»

المصدر: أبوظبي - وام

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توج «نمران» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان بطلاً لسباق مهرجان الشيخ زايد للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً أول من أمس بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية. وأقيم السباق بمشاركة 95 محملاً شراعياً.

وأقيم السباق برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة.

وحصل البطل على جائزة مالية 240 ألف درهم، وحل «مربك» لسالم سعيد سالم الرميثي ثانياً وحصل على 210 آلاف درهم جائزة مالية، أما المركز الثالث فكان من نصيب «شاهين» لحمدان سعيد جابر الحربي وحصل على 200 ألف درهم جائزة مالية، فيما حل رابعاً «حشيم» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وحصل على 145 ألف درهم، وكان المركز الخامس من نصيب «هداد» لأحمد سعيد سالم الرميثي وحصل على 140 ألف درهم، وحل سادساً «زيورخ» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وحصل على 130 ألف درهم جائزة مالية، فيما حل سابعاً «أطلس» لأحمد راشد جمعة راشد السويدي وحصل على 125 ألف درهم، وذهب المركز الثامن لـ «إعمار» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وحصل على 120 ألف درهم.

وتوج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى أحمد ثاني مرشد الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية العضو المنتدب، وسالم الرميثي وماجد المهيري من ممثلي النادي.

شكر

ووجه أحمد ثاني مرشد الرميثي الشكر لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، على رعاية سموه لسباق مهرجان الشيخ زايد، مؤكداً أن رعاية سموه دوماً ما تضاعف من قيمة أي حدث.

وعبّر عن سعادته البالغة بالانطلاقة المميزة لموسم السباقات التراثية في النادي، مؤكداً أن المشهد كان رائعاً بمشاركة 95 محملاً شراعياً. وأوضح أن مشاركة النادي في مهرجان الشيخ زايد تأتي من صميم دوره بالتواجد في المحافل الوطنية التراثية الكبيرة. كما وجه الشكر إلى البحارة والملاك الذين شاركوا في السباق على الالتزام التام باللوائح والقوانين المنظمة سواء على صعيد المواصفات الفنية أم فيما يخص الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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