شباب الأهلي بطل «ضد الساعة للدراجات»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز فريق شباب الأهلي بالمراكز الثلاثة الأولى في سباق الدوري للأندية كبار وتحت 23 عاماً وفرق الهواة المواطنين والمقيمين ضد الساعة فردي للدراجات لمسافة 33 كم، الذي نظمه اتحاد الإمارات للدراجات، وأقيم صباح أمس بمنطقة نزوي بالشارقة بحضور رئيس اتحاد الدراجات منصور بوعصيبة، وشهد سيطرة فريق شباب الأهلي على المراكز الثلاثة الأولى.

ونجح السلوفيني بول غريغا لاعب شباب الأهلي، ، في الفوز بالمركز الأول بعد أن قطع مسافة السباق بزمن 44:22 دقيقة، وجاء سفيان حادي في المركز الثاني بزمن 44:38 دقيقة، وحل ثالثاً وليد النقبي بزمن 45:31 دقيقة، وفي فئة تحت 23 عاماً فاز دراج نادي أبوظبي محمد المطيوعي بالمركز الأول، وجاء ثانياً حمدان أحمد من نادي شباب الأهلي، وجاء دراج نادي النصر أسامة صباهي في المركز الثالث.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز