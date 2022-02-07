71 مشاركة في سباق الخمسين للهواة الإماراتيات ببطولة السلم

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يقام اليوم، سباق عام الخمسين للهواة الإماراتيات، ضمن النسخة السادسة من بطولة السلم للدراجات الهوائية التي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - للمشتريات والتمويل.

ويشهد السباق الذي يقام في منطقة سيح السلم في محمية المرموم بدبي، مشاركة 71 متسابقة من 10 فرق هي: الريف، الشعفار جميرا، البطين، العين للدراجين، الوثبة، الموفر أند شيكر، ياسي، ايروويك سايكلز، 971 اثليتس ومطارات دبي.

ويقام السباق وفق مسار جديد ضمن منطقة السلم ومحمية المرموم الطبيعية، فيما أنجزت اللجنة المنظمة كافة الترتيبات اللازمة لضمان نجاح الحدث، وسلامة المشاركات، من خلال تطبيق المعايير الصحية بإجراء الفحوصات الإلزامية لفيروس كورونا المستجد، وتأمين المسار الذي يتوافق مع قدرات وإمكانيات هذه الفئة، ويساعدهن على تقديم أقصى أداء ممكن خلال المسافة، وكذلك تجهيز قرية السباق التي تضم أجنحة الفرق المشاركة ومقرات فرق الدعم، وكذلك شاشة عملاقة تتيح للمتواجدين في القرية متابعة تفاصيل السباق، إلى جانب استوديو لإجراء المقابلات مع المنظمين والمشاركين من الرياضيات والإداريين. كما وفرت اللجنة المنظمة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية كل الدعم والرعاية للمشاركات .

نجاح

وعبّر عمير بن جمعة الفلاسي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، عن سروره بالنجاحات الكبيرة التي تحقق في السباقات التي تمت في النسخة الحالية للبطولة، وكذلك عن الاستعدادات التي تمت لهذا السباق بفضل الخبرات التنظيمية الكبيرة لأبناء الدولة وتكاتف الجهود من أجل أن تحقق بطولة السلم جميع أهدافها كونها بطولة الجميع، وتهدف إلى نشر وتطوير ممارسة هذه الرياضة المتكاملة، وأصبحت محطة بارزة في رياضة الدراجات الهوائية في الدولة والمنطقة وتبوأت مكانة إقليمية وعالمية رائدة منذ انطلاقتها الكبيرة بفضل دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وكانت الغاية في النسخة السادسة، أن تكون أكثر شمولية وتنوعاً في السباقات، وهو ما انعكس على إطلاق سباقات جديدة تصدرها سباق «إكسبو-حتا» الذي سعينا من خلاله للاحتفال باستضافة «إكسبو 2020 دبي» والمشاركة في هذا الحدث الذي يجمع العالم كله تحت سقف واحد في دبي، وإبراز معالم حتا، هذه المنطقة التي شهدنا فيها واحدة من أروع اللوحات الاحتفاليات باحتضانها احتفالية عام الخمسين، كما جاء سباق اليوبيل الذهبي بالتعاون مع وزارة الداخلية، في مسار مميز من أبوظبي إلى «إكسبو»، علماً أن النسخة الحالية تشهد تنظيم سباقات للرجال والسيدات الهواة والنخبة، إلى جانب السباقات الصحراوية.

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