إثارة في بطولة الإمارات للمواي تاي

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تواصلت في صالة فيستيفال أرينا في دبي منافسات بطولة الإمارات للمواي تاي برعاية عبد الله سعيد النيادي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي بمشاركة 100 لاعب ولاعبة من مختلف المستويات من الجنسين، وقد شهدت جولة أول من أمس مواجهة مثيرة في نصف النهائي أسفرت عن فوز أدهم القرضاوي على عزالدين دوباجي في وزن تحت 71 كجم، وفوز لاعب منتخبنا الوطني محمد سعيد مرضي على حامد أنصاري في مباراة قوية في وزن تحت 71 كجم، كما فاز اللاعب وليد الكحال على نور الدين غوطي في وزن تحت 67 كجم، وفوز إيفان أوستابوف على ريدميتور في وزن تحت 67 كجم، وفاز عبد الله جبارين على عبد الغني صابر في وزن تحت 75 كجم، وفاز لاعب منتخبنا الوطني عماد يوسف على فيتتشومبو .

وشهدت الجولة تألق بطل منتخبنا الوطني إلياس حبيب علي بفوزه على ميرفازال أختاموف ليتأهل للنهائي، كما فاز عبد الرزاق لمراني على اللاعب ياسين بوقدير، وفاز بلال رياض على اللاعب محمود أيمن في وزن فوق 91 كجم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز