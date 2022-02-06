محمد الشرقي يفتتح دولية الفجيرة للتايكواندو وكأس العرب

المصدر: الفجيرة - وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، على السمعة الدولية الكبيرة التي تحظى بها إمارة الفجيرة، باستضافة البطولات الرياضية الدولية وتنظيمها على أرضها، مشيراً إلى دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وتوجيهات سموه بتسخير كافة الإمكانيات بما ينجح المنافسات الرياضية في الفجيرة ويعزز حضورها على الصعيد الرياضي العالمي.

جاء ذلك خلال افتتاح سمو ولي عهد الفجيرة، منافسات بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو بنسختها التاسعة وكأس العرب للتايكواندو، بحضور الشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير عام دائرة الحكومة الالكترونية بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام والقوة البدنية، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة رئيس الهيئة العامة للرياضة، والدكتور تشو رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو، ورؤوساء الاتحادات العربية لرياضة التايكواندو.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة على أهمية الرياضات القتالية ولعبة التايكواندو خاصة ومكانتها البارزة ضمن الفنون الدفاعية التي تحظى باهتمام كبير في إمارة الفجيرة، مشيداً سموه بجهود اللجنة المنظمة للبطولة ومستوى تنظيمها حرصاً على إنجاح استضافة البطولة وتحقيق أهدافها.

وتضمن الحفل الافتتاحي للبطولة التي أقيمت في مجمع زايد الرياضي بتنظيم اتحاد الإمارات للتايكواندو ونادي الفجيرة للفنون القتالية، عروضاً رياضية قدمتها فرقة الاتحاد الدولي التايكواندو، وعرضاً لفيلم قصير لمرور 15 عاماً على تولي سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولاية العهد في إمارة الفجيرة.

كما ألقى العميد أحمد حمدان الزيودي، رئيس الاتحاد الإماراتي للتايكواندو، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، كلمة أثنى من خلالها على الدعم اللامحدود الذي ساهم بتطور رياضة التايكواندو بشكل لافت على كافة المستويات، مما جعل الفجيرة وجهة لنجوم رياضة التايكواندو على مستوى العالم.

وكرم سمو ولي عهد الفجيرة، يرافقه الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، رعاة البطولة وشركاءها والجهات الداعمة في تنظيم البطولة، ويشارك في البطولة التي تستمر ثلاثة أيام 1790 لاعباً ولاعبة من 57 دولة و215 فريقاً من مختلف دول العالم.

حضر افتتاح البطولة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو، وجمع من القيادات الرياضية في الدولة وجمهور من المهتمين والرياضيين.

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