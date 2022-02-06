اختتام منافسات اليوم الثاني من بطولة الشارقة الدولية الـ22 لقفز الحواجز

المصدر: الشارقة- فائز بجبوج

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اختتمت منافسات اليوم الثاني من بطولة الشارقة الدولية الـ22 لقفز الحواجز، بمنافسة الحواجز الستة، برعاية مصرف الشارقة الإسلامي، وهي واحدة من أكثر المنافسات إثارة وتحدياً في رياضة القفز، وتوّجت بجائزة الفوز بالمركز الأول الفارسة الأردنية ميسم بشارات على صهوة جوادها «يو ان دولار»، بعد نجاحها في القفز فوق حواجز جولة التمايز الثالثة، والتي بلغ ارتفاعها 190سم.

وبدأت الجولة الرئيسة بستة حواجز، والأخير منها يبلغ ارتفاعه 160سم، بمشاركة 10 فرسان وفارسات، قبلوا تحديات المنافسة، نجح منهم 7 فرسان، لتبدأ جولة التمايز الأولى على الارتفاع 170 سم، ونجح فيها 6 فرسان، والتمايز الثانية على الارتفاع 180سم، ونجح فيها 3 فرسان لتختتم بجولة التمايز الرابعة عند الارتفاع 190سم، والتي انفردت بالقفز فوقها الفارسة الأردنية ميسم بشارات، وتوّجت بجائزة المركز الأول، وتوّج بجائزة المركز الثاني مشترك الفارس الأردني هاني بشارات بالجواد «شاتنيو»، والفارس الإيرلندي شين برين بالجواد «زد سفن ريجال دون» نظير نجاحهما القفز فوق حواجز جولة التمايز الثانية عند الارتفاع 180سم.

وفي أولى منافسات اليوم الثاني لبطولة الشارقة الدولية الـ22 لقفز الحواجز لتجميع النقاط بـ«الجوكر» من فئة الثلاث نجوم، والتي جاءت برعاية سنترو، وجرت على ميدان الصالة المغطاة بمركز الشارقة للفروسية واصل فرسان الإمارات لقفز الحواجز تقديم استعراضاتهم القوية، وحاز الفارس الإماراتي موفي عويضة الكربي جائزة المركز الأول مع الفرس «جوود لاك 11».

تفوق

وفي منافسة كأس الأمم لفئة «الجونيورز» فاز فريق الإمارات بكأس الأمم للفرسان من فئة «الجونيورز» بمواصفات الجولتين على حواجز، بلغ ارتفاعها 120سم برعاية مجلس الشارقة الرياضي، وتنافست عليه 6 فرق، تمثل 6 من دول المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، وهي الإمارات وفلسطين ومصر والأردن وسوريا والسعودية، وجاء فوز فريق الإمارات بالصدارة برصيد 9 نقاط جزاء في الجولة الثانية، ويتكون من الفرسان خالد أحمد الحمادي وعيسى يوسف الملا وعبد الله حمد الكربي والفارس سيف عويضة الكربي.

وحل فريق فلسطين في المركز الثاني بمجموع 10 نقاط جزاء «6 + 4»، ويتكون من الفرسان عمر أيمن وفارس عزّوني وإيهاب جبارة والفارس محمد العنيس، وجاء الفريق المصري في المركز الثالث برصيد 21 نقطة جزاء «5 + 16»، ويتكون من الفرسان محمد ياسر عسر وأحمد عمرو الشريف والفارسة ملَك إسماعيل شاكر وجنا أشرف حامد، ثم الفريق الأردني والسوري والسعودي على التوالي.

وفي منافسة كأس الأمم للفرسان الأشبال، والتي جرت بالتزامن مع فعاليات اليوم الثاني لبطولة الشارقة الدولية الـ22 لقفز الحواجز، وجاءت من جولتين على حواجز، بلغ ارتفاعها 110سم برعاية مستشفى الشارقة للخيول، وتنافست عليها ثلاثة فرق من دول المجموعة الإقليمية السابعة بالاتحاد الدولي للفروسية هي الإمارات والأردن ومصر، وحاز الفريق الأردني على لقب كأس الأمم للأشبال برصيد نقطة جزاء واحدة في الجولة الأولى، وحل فريق الإمارات في المركز الثاني برصيد 8 نقاط جزاء، ويتكون من الفارسة شمسة المهيري والفرسان صالح مفرج الكربي محمد سعيد الغرير ومبخوت عويضة الكربي، والثالث الفريق المصري.

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