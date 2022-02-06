جوانا تتألق في سباق «الصحراء العربية» للهجن

المصدر: دبي- علي الظاهري

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تألقت البولندية جوانا باتيجوك في الجولة الرابعة لسباقات الهجن للسيدات، والتي ينظمها مركز الصحراء العربية لركوب الهجن في ميدان المرموم بدبي، بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن، وحققت جوانا المركز الأول، بينما جاءت في المركز الثاني النيوزلندية جودي ريتشاردز، واحتلت المركز الثالث الإيرلندية كاتي هيغنز.

وأحرزت المركز الرابع الألمانية جوانا شميدل، والمركز الخامس النيوزلندية ميشيل أومالي، وجاءت في المركز السادس الالمانية إيفانا تيليش، واحتلت المركز السابع النيوزلندية سارة كولينز.

وجرت مراسم تتويج الفائزات بعد ختام السباق، بحضور عبيد بن صبيح، مالك نادي الصحراء العربية لركوب الهجن، وأليكس ديسكارير المدير التجاري لـ «كاميل كوين»، وعدد من المهتمين ومحبي سباقات الهجن.

وشهد السباق حضوراً جماهيرياً من المقيمين والمواطنين، والذين استمتعوا بمشاهدة منافسات قوية، امتدت لمسافة 1200 متر، بمشاركة 7 سيدات أجنبيات.

وتقام الجولة المقبلة، يوم 26 من فبراير الجاري، فيما يسدل الستار على السباقات لهذا الموسم نهاية أبريل المقبل.

ويجسد الحدث الشغف الكبير لدى الجاليات الأجنبية، ومدى إعجابهم بالرياضات التراثية في الدولة، خاصة أن الفكرة انطلقت في مطلع الموسم الجاري، بعد الإقبال على تعلم ركوب الهجن من عدد من السيدات الأجنبيات، اللاتي نجحن في استخراج رخصة الهجن، وفق المعايير والاشتراطات المطلوبة من نادي دبي لسباقات الهجن.

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