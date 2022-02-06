انطلاقة قوية للجولات التأهيلية ببطولة «السلق»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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انطلقت أول من أمس الجولات التأهيلية لبطولة السلق التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتواصل حصد النجاحات في نسختها الخامسة عشرة، بالمشاركة الكبيرة والتنافس القوي في مختلف الأشواط بحثاً عن حصد الريادة في واحدة من رياضات الإرث الشعبي البارزة.

وجاءت الانطلاقة قوية وحافلة بالندية في ميادين المرموم في دبي، حيث أقيمت في اليوم الأول أول من أمس الجولات التأهيلية للسلق لفئة الهواة لمسافة 2500 متر، فيما أقيمت في اليوم الثاني أمس الجولات التأهيلية للسلق لفئة المحترفين إناث لمسافة 2500 متر، على أن يكون الختام للتصفيات اليوم بإقامة تصفيات السلق إناث لفئة المحترفين لمسافة 1000 متر.

وتحظى أشواط التصفيات بمشاركة كبيرة من محبي هذه الرياضة الشعبية، سواء من مختلف إمارات الدولة، أم حتى من الأشقاء في الدول الخليجية.

واعتبر راشد الخاصوني، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن تواصل هذه البطولة على مدار هذه السنوات يعكس الشعبية التي تحظى بها بوصفها واحدة من الرياضات التراثية المحببة لدى الأجيال، والأهم قدرتها على جذب الجيل الشاب.

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