العين وأبوظبي يتألقان في صالات ذوي الإعاقة السمعية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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ضمن منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم للصالات لذوي الإعاقة السمعية، أقيمت مباراتان ضمن جولة الأسبوع الماضي، في المباراة الأولى فاز فريق نادي أبوظبي على فريق نادي الثقة، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي أقيم على صالة نادي أبوظبي لأصحاب الهمم، أحرز أهداف الفريق الفائز ذياب العامري «هدفين» وناصر الحمّادي «هدفين»، وأحرز الهدف الوحيد للثقة اللاعب درمان رشيد. وأدار المباراة الحكم علي حسن كريم وعاونه أحمد قايد وناصر عثمان في التسجيل.

وفي اللقاء الثاني على صالة نادي العين للمعاقين، التقى فريق نادي العين مع فريق نادي عجمان في المباراة التي استضافتها صالة نادي العين، وانتهت بفوز «الزعيم» بنتيجة ستة أهداف مقابل هدفين، أحرز أهداف العين سيف خميس «هاتريك»، وهدف لكل من: عبد الله مبارك، محمد سالم وعبد الرحمن عبده، بينما أحرز هدفي عجمان اللاعب سعيد بن مبارك، أدار المباراة عبد الرحمن عبد الله بمعاونة هيثم المنصوري وتسجيل شريف حمدي، وشهدت المباراة إنذاراَ وحيداً للاعب نادي عجمان هيثم البلوشي.

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