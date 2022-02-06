إصابة 7 لاعبين بكورونا تبعد المغرب عن عربية السلة

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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تلقت الأمانة العامة للاتحاد العربي لكرة السلة كتاباً من الجامعة المغربية لكرة السلة، تعتذر فيه عن عدم مشاركة المنتخب المغربي في بطولة العرب للمنتخبات التي تنطلق في دبي الثلاثاء 8 فبراير، وذلك بسبب تعرض 7 لاعبين بالفريق للإصابة بـ "كورونا" قبل ساعات قليلة من السفر إلى الإمارات، زيادة على 4 لاعبين مخالطين للمصابين ليصل العدد 11 لاعباً من أصل 14 لاعب في القائمة التي تم اختيارها للبطولة.

وكان المنتخب المغربي، اكد مشاركته الاسبوع الماضي في النسخة الرابعة والعشرين للبطولة العربية للمنتخبات بعد الإجراءات الجديدة التي اتخذتها السلطات المغربية بفك القيود التي اتخذتها سابقاً لمكافحة "الجائحة"وسمحت بالسفر للخارج.

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