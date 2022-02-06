الظنحاني ينال ذهبية بطولة كأس العرب للتايكواندو

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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نال لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو، محمد خالد الظنحاني، الميدالية الذهبية، في منافسات بطولة كأس العرب للتايكواندو والتي أُختتمت في إمارة الفجيرة بمشاركة عربية كبيرة واسعة .

واستحق لاعب منتخب الإمارات محمد الظنحاني ذهبية وزن تحت 37 كيلوغراماً ضمن منافسات الناشئين عن جدارة واستحقاق بعد تألق لافت من البطل في جميع النزالات التي خاضها.

وهنأ العميد، أحمد حمدان الزيودي، رئيس الاتحاد الإماراتي للتايكواندو، اللاعب الظنحاني على إنجازه الكبير وتقلده الذهب وصعوده إلى منصة التتويج ورفع العلم الإماراتي عالياً، مُشيداً بدور الجهاز الفني للمنتخب الوطني على هذا الإنجاز.

وتمنى العميد "الزيودي" المزيد من الإنجازات للمنتخب الوطني في الاستحقاقات المقبلة وفي مُقدمتها بطولة الفجيرة الدولية والتي تنطلق اليوم بمشاركة 1790 مُشاركا ومُشاركة يُمثلون 57 دولة و215 فريقاً؟

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