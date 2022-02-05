الدنماركي هوجارد يتصدر دولية رأس الخيمة للغولف

المصدر: رأس الخيمة – فائز بجبوج

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تصدر الدنماركي نيكولاي هوجارد الترتيب في ختام الجولة الثالثة السبت، لبطولة رأس الخيمة للغولف برعاية فينكس كابيتال، إحدى بطولات جولة «دي بي وورلد» للغولف، والتي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسيكون الموعد غداً الأحد لمعرفة هوية بطل النسخة الأولى للبطولة التي يحتضنها نادي الحمراء للغولف ويبلغ مجموع جوائزها المالية 2 مليون دولار أمريكي.

وجاء تصدر هوجارد بعدما حقق ثماني ضربات تحت المعدل ليصبح مجموعه 20 ضربة تحت المعدل ويخطف الصدارة من الاسكتلندي ديفيد لو متصدر الجولة الثانية ليصبح في المركز الثاني بفارق ثلاث ضربات من المتصدر.

وجاء الفنلندي تابيو بولكانين في المركز الثالث بمجموع 16 ضربة تحت المعدل لتشتعل المنافسة على لقب بطولة رأس الخيمة للغولف برعاية فينكس كابيتال.

وقال الإماراتي أحمد سكيك، المصنف الأول عن فئة الهواة على مستوى الدولة، والذي شارك في البطولة: إن وجود حدث لجولة «دي بي ورلد» في رأس الخيمة سيساعد على نمو اللعبة وزيادة شعبيتها بالإمارة.

وتتواصل جولة «دي بي وورلد» في رأس الخيمة، مع إقامة بطولة رأس الخيمة كلاسيك الأسبوع المقبل من 10 إلى 13 فبراير.

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