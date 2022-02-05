الألعاب الحرة و«توين تيب» تجذب جمهور «نسناس» اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تجذب منافسات الألعاب الحرة وتوين تيب على مياه جميرا في شاطئ (نسناس)، والمقررة اليوم، في ختام منافسات الجولة الأولى من بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على الماء بالمظلات «كايت سيرف» جمهور رواد ومحبي الرياضات البحرية بداية من فترة الظهيرة وحتى المساء.

وحرص الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، أمس، على متابعة منافسات اليوم الأول من الحدث، والتي شملت على سباقات ألواح (هايدروفويل)، والتي جمعت النخبة من أبطالنا، وعدداً من المتسابقين والمتسابقات من الجاليات المقيمة.

وتابع الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، يرافقه محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، انطلاقة مراحل البطولة في فترة الظهيرة، حيث أعطيا إشارة البدء للمنافسات، التي اشتملت على مسابقات هايدروفويل للفئات المختلفة رجال وسيدات وناشئين ومواطنين.

مشاركة

وأشاد الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للشراع الحديث والتجديف بالحدث والمشاركة الكبيرة، مشيداً بدعم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وجهوده في تطوير مختلف الرياضات البحرية، ومن بينها رياضة ألواح التزحلق على الماء بالمظلات «كايت سيرف».

وشهد الحدث الكبير، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2021-2022، بالتعاون مع لجنة الإمارات للكايت سيرف والتزحلق على الماء إقبالاً كبيراً من عشاق رياضات الإثارة البحرية وممارسي هذه الرياضة على امتداد سواحل الدولة من نجوم المنتخبات الوطنية والجاليات المقيمة حيث تنافس أكثر من 30 متسابقاً ومتسابقة على ألقاب مسابقات فئة هايدروفويل رجال وسيدات وناشئين ومواطنين.

ختام

وينتظر أن يكون ختام البطولة مسكاً اليوم، من خلال تنوع المسابقات، التي ستقام بالقرب من الساحل وأمام أعين المتابعين ورواد شواطئ جميرا في مسابقتي الألعاب الحرة، والتي يقدم فيها كل متسابق ومتسابقة عرضاً مهارياً في التحليق فوق المياه، يساعده في ذلك سرعات الرياح القوية المتوقعة اليوم، والتي تصل في أقصى سرعاتها إلى 25 عقدة بينما يزيد ارتفاع الموج عن 5 أقدام، مما يجعل عناصر الإثارة متوفرة بين المشاركين والمتنافسين في مسابقة توين تيب أيضاً.

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