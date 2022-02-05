المنصوري يبحث عن رقم قياسي في بطولة سويحان

المصدر: أبوظبي - وام

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يدخل المتسابق الإماراتي ماجد المنصوري المرحلة الختامية والأخيرة الأحد من بطولة تلال سويحان للدراج ريس الرملي للسيارات، والتي تقام ضمن فعاليات متنوعة من رياضات السيارات والدراجات في منطقة سويحان، والتي انطلقت منذ يومين.

ويسعى المنصوري من خلال الانطلاقة الثانية الأحد إلى تحقيق رقم قياسي جديد في سباقات الدراج ريس، الذي ينطلق في تمام الثالثة ظهراً، حيث من المتوقع أن تكون نسبة المشاركة عالية من خلال المنافسة الشبابية، والتي تجتذب عدداً كبيراً من عشاق رياضات السرعة والتحدي.

وكان ماجد المنصوري قد تمكن من تحقيق المركز الثاني في منافسات سباق الدراج ريس للدراجات في فئة الباجي من خلال مهرجان ليوا الدولي تل مرعب قبل أقل من شهرين، وحقق زمناً متميزاً وهو 3.876 ثوانٍ وبفارق أجزاء من الثانية عن صاحب المركز الأول في المنافسة عبد الله السليطي، ويهدف المنصوري من خلال الموسم السابع له في سباقات سويحان إلى تحقيق المركز الأول والخروج بانتصار جديد في هذه المنافسة.

وبالرغم من تحقيقه لأرقام متنوعة في سباقات الدراج إلا أن المنصوري يؤكد أن منافسات سويحان لها طابع آخر وندية قوية بين المشاركين، خصوصاً في السعي لتحقيق المراكز الأولى وأفضل زمن من خلال المحاولة المتاحة والفرص الرسمية لكل متسابق، وقال: الدراج ريس سباقات تعتمد على سرعة البديهة والتركيز على لحظة البداية من أجل الوصول لانطلاقة سريعة والتأهل للمرحلة التالية، ومثل هذه السباقات مطلوبة لنا كفئة شبابية، ونرغب في أن تزيد بشكل أكبر من خلال التحديات المختلفة التي تقام في كل أنحاء الدولة.

يذكر أن ماجد المنصوري هو أحد أبطال الإمارات في سباقات الدراج ريس فئة الباجيات، وأحد النجوم الإماراتيين في السباقات البحرية، ويحمل رصيداً كبيراً من المشاركة والألقاب المحلية والعالمية في مختلف الفئات.

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