«بن دري» يحرز لقب بطولة كأس سلطان بن زايد للبولو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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توج فريق بن دري بلقب بطولة كأس سلطان بن زايد للبولو في نسختها الثانية التي نظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو على ملاعبه، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، بمشاركة 6 فرق، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي وجمعية الإمارات للبولو ورعاية عدد من الشركات ومساهمة العديد من الجهات وفي مقدمتها نادي تراث الإمارات، وشهد الحفل الختامي العديد من العروض الترفيهية،ومنها معرض القرية التراثية التابع لنادي تراث الإمارات، بجانب فعاليات الأطفال التي خصصت لهم مساحة رائعة في قلب النادي، بجانب الفقرات التراثية التي قدمها نادي تراث الإمارات.

وجاء تتويج فريق بن دري باللقب الذهبي دون هزيمة طيلة مبارياته في البطولة بفوزه في النهائي على فريق غنتوت الوصيف 7.5- 6، وسجل لفريق بن دري كريستبول 4 أهداف ومحمد بن دري «هدفين»وراشد بن دري هدفاً، وسجل لفريق غنتوت أوسكار 5 أهداف ويوسف بن دسمال هدفاً.

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع نجح فريق أنكورا بولو «البطل السابق» في الحصول على المركز الثالث البرونزي بفوزه على فريق أبوظبي بولو الرابع بنتيجة 7- 5، وسجل لفريق انكورا ريكاردو 4 أهداف وهدفين لخالد العمران وريان الجاجي هدفاً، ولفريق أبوظبي امادوري «3 أهداف» وهدفاً لكل من فارس اليبهوني وطارق الحبتور.. وأدار مباريات الجولة طاقم الحكام الدولي المكون من بيتر ودكسين وسانتياغو.

وعقب المباراة النهائية توج الشيخ سلطان بن فلاح بن زايد آل نهيان، الفائزين ونجوم البطولة، حضر مراسم التتويج سعيد بن حوفان نائب رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو وحمد عبد الرحمن الشيخ المدير التنفيذي للنادي.

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