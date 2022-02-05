«بطولة السلم» تؤكد جاهزيتها لسباق عام الخمسين للهواة الإماراتيات

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكدت اللجنة المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية اكتمال كل الترتيبات والتجهيزات لسباق عام الخمسين للهواة الإماراتيات المقرر الاثنين، ضمن النسخة السادسة من البطولة التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - للمشتريات والتمويل.

وشهد السباق إقبالاً على التسجيل من الهواة الإماراتيات، حيث تم تسجيل 70 رياضية إماراتية بعضهن يشاركن ضمن فرق وطنية مختلفة والبعض الآخر يشاركن بصفة فردية في السباق الذي يمنحهن الفرصة لخوض منافسات قوية تطوّر من مستوياتهن الفنية وتكشف عن المستوى المتطور الذي بلغته كل رياضية.

وأكد عمير بن جمعة الفلاسي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، أن البطولة تعمل على ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بدعم رياضة المرأة، وهو ما جعلنا نؤكد إقامة هذا السباق على مدار النسخ الماضية وتثبيته في روزنامة الحدث، إلى جانب تخصيص سباق للهواة وسباق آخر للمحترفات، وذلك لفتح المجال أمام جميع الفتيات للمشاركة من مختلف المستويات، وترسيخ مبدأ الرياضة للجميع من بوابة هذه البطولة التي تسعى لتحقيق غايات وأهداف أهمها نشر وتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني في المجتمع بالمقام الأول، قبل حسابات الفوز في السباق نفسه، تجسيداً لما وفرته الحكومة الرشيدة من منشآت وطرق ومواقع لممارسة الرياضة في جميع أنحاء دبي.

مسارات

وتم الانتهاء من تحديد مسار السباق الذي سيقام في منطقة سيح السلم في محمية المرموم بدبي، وكذلك جميع الترتيبات الخاصة بقرية الحدث وأجنحة الفرق المشاركة وفرق الدعم الطبي وتأمين المسار، إلى جانب الجوائز المالية المخصصة من اللجنة المنظمة لدعم الرياضة عموماً والمرأة على وجه الخصوص.

كما حرصت اللجنة المنظمة على توفير جميع السبل التي تمنح المشاركات أفضل الأجواء للتنافس، كما سيتم في الاجتماع الفني الذي سيسبق الحدث استعراض جميع التعليمات والملاحظات الفنية الخاصة بالسباق الذي ستكون المشاركة فيه مسموحة لمن تحصل على مسحة سلبية في فحص «PCR» لفيروس كورونا للمشاركة، لضمان صحة وسلامة الجميع وفق الإجراءات الاحترازية المطبقة في دولة الإمارات.

كما اعتمدت اللجنة المنظمة مواعيد السباقات المتبقية في روزنامة الموسم الحالي 2021-2022، لبطولة السلم للدراجات الهوائية، حيث سيقام أيضاً سباق عام الخمسين الثاني للهواة الإماراتيين يوم 13 فبراير الجاري، وسباق عام الخمسين للنخبة السيدات يوم 14 من الشهر نفسه، وسباق عام الخمسين الصحراوي الثاني للإماراتيين والمقيمين يوم 17 من الشهر نفسه.

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