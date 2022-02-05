بداية مثيرة لبطولة الإمارات للمواي تاي في دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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نظم اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ وبرعاية عبد الله سعيد النيادي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي بطولة الإمارات للمواي تاي لفئة الكبار من الجنسين التي انطلقت منافساتها المثيرة بصالة فيستيفال أرينا – دبي، والتي تستمر حتى الأحد، بمشاركة 100 لاعب ولاعبة من مختلف المستويات.. وجاءت الانطلاقة بـ 23 نزالاً مميزاً أشرف على إدارتها طاقم تحكيم إماراتي، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الحكام المقيمين، والتي شهدت خدمة البث المباشر عبر تطبيق UAM حرصاً من الاتحاد على مشاهدة منافسات البطولة للمتابعين عن بُعد، كما شهد انطلاقة البطولة حضور مميز من أهالي اللاعبين ومحبي رياضة المواي تاي مما أضفى أجواء حماسية ساندت اللاعبين، وذلك وفقاً للإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

وأسفرت منافسات الجولة الافتتاحية عن فوز اللاعب عبد الله الشمار على ياسر القاسي في وزن تحت 63.5 كجم، وفوز اللاعب طنطاوي حافظ على عبد الغفور نعيم في وزن تحت 60 كجم، وفاز لاعب منتخبنا الوطني للمواي تاي عماد عتروس على اللاعب أزات ألدابير جنوف في وزن تحت 75 كجم، وفاز لاعب منتخبنا الوطني محمد سعيد مرضي على اللاعب أيوب دجودي في وزن تحت 71 كجم، وفاز اللاعب حامد أنصاري على اللاعب حذيفة أحمد في وزن تحت 71 كجم.

كما فاز لاعب منتخبنا الوطني عبد الله الحوسني على أنس سعدي في وزن فوق 91 كجم، وفاز عبد الوهاب سمحان على مهدي فيتشكو في وزن تحت 75 كجم، وفاز عبد الرزاق لامراني على باسل عبدو في وزن فوق 91 كجم، وفاز علي صالح على دوست محمد في وزن تحت 81 كجم، وفاز عبد الله الجبارين على غاني أحمدازي في وزن تحت 75 كجم، وفاز فيتتشومبفو باتسخرون على نور مفتاح في وزن تحت 75 كجم، وفاز علاء أبو جيش على محمد ممدوح في وزن تحت 71 كجم، وفاز محمد نياز على سعد بن سلطانة في وزن تحت 71 كجم، وفاز ايفان اوستابوف على زياد جانتي في وزن 67 كجم، وفاز ريدمتور على هارون المنصوري في وزن تحت 67 كجم.

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