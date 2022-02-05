«الفرقية لألعاب القوى» تختتم الأحد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تختتم الأحد، فعاليات بطولة الدولة الفرقية لألعاب القوى للعموم، والتي ينظمها اتحاد ألعاب القوى بمشاركة 297 لاعباً ولاعبة، يمثلون 18 نادياً، وذلك بعدما انطلقت البطولة السبت، في نادي الثقة في الشارقة، والذي يستضيف مسابقات المضمار، بينما يستضيف نادي النصر، مسابقة الإطاحة بالمطرقة، والوصل القفز بالزانة والوثب العالي.

وتتضمن مسابقات اليوم الختامي، الجري 5 آلاف متر و800 متر لفئات الرجال والسيدات والناشئين والناشئات، و400 متر حواجز و200 متر عدو لفئتي الناشئات والناشئين، و10000 متر للرجال والسيدات، والتتابع متنوع لفئتي الناشئين والناشئات، و4 ×400 لفئتي الرجال والسيدات، ومسابقات الوثب الثلاثي ودفع الجلة لفئات الناشئات والناشئين والسيدات والرجال.

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