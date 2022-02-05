سنترال بادل يفتتح أبوابه بدبي بمباراة استعراضية عالمية

المصدر: دبي- عدنان الغربي

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فتح سنترال بادل أبوابه بدبي لاستقبال محبي لعبة البادل تنس بمباراة استعراضية عالمية جمعت خوان لبرون المصنف الأول في العالم و الأرجنتيني ميغيل لامبارتي المصنف 18 من جهة ونجمي الإمارات فارس الجناحي وعبد الله أهلي من جهة أخرى.

يعد سنترال بادل ناديًا متميزًا وشاملًا تمامًا في دبي ويقوم بتنظيم تدريبات و بطولات عالية الأداء، وبرامج اجتماعية حصرية مصممة للاعبين من جميع المستويات.



يقدم فريق التدريب العالمي (بما في ذلك اللاعبون المصنفون ضمن أفضل 100) جلسات تدريبية متنوعة بالإضافة إلى برامج مميزة مثل بينك سكواد (صباح السيدات) توربو بادل و ملوك الملاعب (التحدي الاسبوعي لأفضل اللاعبين)، وأكاديمية الأطفال

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