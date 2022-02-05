أُنس جابر تستعد للمنافسة على لقب "سوق دبي الحرة للتنس"

المصدر: دبي-البيان الرياضي

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كشفت بطولة سوق دبي الحرة للتنس عن استعداد التونسية أُنس جابر للمشاركة في منافساتها بوصفها أبرز المرشحات للفوز باللقب، نظراً إلى مسيرة نجاحاتها المتواصلة في مختلف البطولات العالمية.

وشاركت أُنس في هذه البطولة للمرة الأولى عام 2012، مع تصنيفها في المرتبة 1169 فقط؛ في حين وصل تصنيفها في هذا العام إلى المرتبة السابعة عالمياً، بعد تحقيقها العديد من الإنجازات التي جعلتها رمزاً في عالم الرياضات العربية وخصماً لا يُستهان به في أي بطولة تشارك فيها.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: "أحرزت أُنس تقدماً مذهلاً منذ مشاركتها الأولى في بطولة سوق دبي الحرة للتنس. ولم يتوقف نجاحها على تحقيق الإنجازات الرياضية البارزة فحسب، بل أرست لنفسها مكانةً مميزةً لتكون إحدى أشهر نجمات جولة اتحاد لاعبات التنس المحترفات. ونتطلع لمشاهدة مدى التقدّم الذي حققته، ليس فقط خلال هذا الشهر في دبي، بل على مدار الموسم بأكمله؛ كما نتمنى لها مزيداً من النجاح الذي تستحقه بالتأكيد".

وتركت جابر بصمتها في دبي بشكلٍ واضح، حيث تواجهت في مباراةٍ حماسية مع إيلينا سفيتولينا في عام 2019 لتصل معها إلى جولة كسر التعادل في المجموعة الأولى قبل أن تضطر إلى الانسحاب في المجموعة الثانية بسبب إصابة كتفها الأيمن. وحصلت أُنس في عام 2020 على نقطة حاسمة في المباراة التي جمعتها مع سيمونا هاليب المصنفة ثانياً، والتي حققت في النهاية انتصارها في المجموعة الأخيرة من جولة كسر التعادل. كما تغلبت في الجولة الثانية من الموسم الأخير على إيلينا ريباكينا، التي وصلت إلى المباراة النهائية لبطولة عام 2020.

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