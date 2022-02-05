روعة شواطئ جميرا في «هايدروفويل» اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تعود اليوم منافسات بطولة دبي لألواح التزحلق على الماء بالمظلات من جديد لشواطئ جميرا وتحديداً شاطئ نسناس الذي يحتضن الجولة الأولى والتي تجمع نخبة من محبي رياضة التشويق ،وستكون البداية بسباقات «هايدروفويل» إحدى الفئات الثلاث بالجولة والتي ستكون شاهداً على روعة شواطئ جميرا والمنطقة المفتوحة بين جزر العالم ، في «أجمل شتاء في العالم»، فيما تقام فئتا الألعاب الحرة وتوين تيب غداً، وسيتم توزيع 36 كأساً للفائزين في الجولة الأولى التي تتضمن التنافس عبر 12 مسابقة في الفئات الثلاث وهي هايدروفويل وتشمل 4 مسابقات للرجال والسيدات والناشئين والمواطنين بالإضافة للمسابقات بفئتي توين تيب والألعاب الحرة غداً، وينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المنافسات بالتعاون مع لجنة الإمارات للكايت سيرف والتزحلق على الماء للموسم الخامس توالياً. ودعا محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي للنادي الجمهور إلى الحضور إلى شاطئ نسناس في جميرا والاستمتاع بأجواء أجمل شتاء في العالم ومتابعة المنافسات.

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