100 محمل في «مهرجان زايد»

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

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تنطلق، اليوم، سباقات نادي أبوظبي للرياضات البحرية التراثية للموسم الجديد لعام 2022، من خلال سباق مهرجان الشيخ زايد للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ويشهد إقبالاً كبيراً بمشاركة ما يقرب من 100 محمل شراعي في ظل الرغبة في المنافسة على لقب السباق الأول في الموسم، وكانت أحوال الطقس تسببت في تأجيل السباق أسبوعاً.

ويعد سباق مهرجان الشيخ زايد أول جولات فئة 60 قدماً ويقام لمسافة 25 ميلاً بحرياً، فيما تأتي هذه الفئة كأكبر وأهم سباقات المحامل التراثية مع فئة 43 قدماً.

وأعرب أحمد ثاني مرشد الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة النادي العضو المنتدب عن سعادته ببداية الموسم الجديد للسباقات التراثية، مؤكداً أن موسم 2022 سيكون مختلفاً بكل المقاييس، لاسيما وأنه يشهد العديد من السباقات والفعاليات التي تعنى بالتراث الوطني الأصيل.

وقال: بكل تأكيد إن المشاركة في مهرجان الشيخ زايد واجب وطني أصيل على كل الجهات لاسيما وأنه أحد أهم الأحداث التي تقام على أرض الوطن بشكل عام وأبوظبي بشكل خاص كونه يحمل اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيّب الله ثراه.

ووجه الرميثي الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة على رعاية ودعم سموه لمختلف السباقات التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية، مشيراً إلى أن رعاية سموه للسباق سوف تضاعف من قيمته على مختلف الصعد.

وتوقع الرميثي أن يشهد السباق منافسة قوية لأسباب عدة في مقدمتها أن السباق ضمن مهرجان الشيخ زايد، فضلاً عن قيمة الجوائز الكبيرة التي تصل إلى أربعة ملايين درهم، وتعد أحد أهم الحوافز نحو المنافسة القوية

وطالب الرميثي الجميع بالالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للسباق أهمها الإجراءات الاحترازية.

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