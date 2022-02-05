بطولة سوق دبي الحرة للتنس إلهام نجوم العالم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

برهنت بطولة سوق دبي الحرة للتنس أنها بطولة ملهمة لنجوم ونجمات اللعبة على مستوى العالم، وكانت مشاركة اللاعبة التشيكية باربورا كرجتشيكوفا في بطولة العام الماضي، ملهمة للاعبة لتحقيق أول لقب غراند سلام لها في بطولة فرنسا المفتوحة، والارتقاء بتصنيفها لتصبح ضمن أفضل عشر لاعبات تنس في العالم.

وأنهت اللاعبة المميزة موسم عام 2020 في المرتبة 65 على مستوى العالم، قبل أن تصل في العام التالي إلى نهائي بطولة سوق دبي الحرة للتنس لتواجه غاربيني موغوروزا في مباراة استثنائية لم يحالفها الحظ فيها. ودفعها أداؤها في البطولة لتحقيق مزيد من النجاحات خلال الموسم، حيث حصلت على لقبها الأول في جولة اتحاد لاعبات التنس المحترفات في ستراسبورغ.

وفازت في بطولة رولان غاروس بعد التغلب على سفيتولينا، الفائزة السابقة بلقب بطولة دبي مرتين، في الجولة الثالثة، وتحقيق نقطة الفوز في المباراة التي جمعتها مع ماريا ساكاري في نصف النهائي، والفوز على بافليوتشنكوفا بثلاث مجموعات.

وأشارت كرجتشيكوفا لكونها ثالث امرأة في تاريخ بطولات التنس المفتوحة تحرز لقب رولان غاروس، وقالت: أفتخر بمعنوياتي العالية التي ساعدتني على الفوز بالبطولة، لا سيما بعد التحديات التي واجهتني.

لقب

واستمرت كرجتشيكوفا في تحقيق إنجازات مميزة، وأضافت إلى سجلها الحافل لقباً ثالثاً في بطولة براغ للتنس مع تسجيلها لانتصارات نظيفة في مبارياتها الخمس في البطولة؛ وتأهلت إلى ربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة ووصلت إلى نهائي بطولة سيدني والدور ربع النهائي في بطولة أستراليا المفتوحة.

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: يسرنا أن تلعب بطولة سوق دبي الحرة للتنس دوراً مهماً في مسيرة اللاعبات حول العالم لا سيما كرجتشيكوفا، ونتمنى لها تحقيق مزيد من النجاح .

تميز

وأكد صلاح تهلك، مدير بطولة سوق دبي الحرة للتنس أن تميز كرجتشيكوفا لم يقتصر على تحقيقها المركز الثالث في المنافسات الفردية على مستوى العالم، حيث تتبوأ المرتبة الثانية في تصنيفات المنافسات الزوجية أيضاً؛ لتنضم إلى نخبة قليلة جداً من اللاعبات اللاتي تمكنّ من التفوق في الفئتين معاً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز