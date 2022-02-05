تتويج أبطال العامة مُلاك في «فخر الأجيال» للصيد بالصقور

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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توجت اللجنة المنظمة الصقارين الحاصلين على المراكز الأولى في أشواط «العامة مُلاك» ضمن بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية بدبي وتستمر حتى 14 الجاري، بمشاركة كبيرة تجاوزت حاجز 750 طيراً على مدار الأيام الماضية.

وتتواصل حالياً منافسات «العامة مفتوح» التي تشهد مشاركة نخبة الصقارين من داخل وخارج الدولة، ولمدة 4 أيام لفئات جير شاهين، جير تبع، بيور جير والقرموشة.

وجاءت منافسات العامة مُلاك، مليئة بالإثارة، وفي أشواط القرموشة، شهد شوط الرمز فرخ، فوز مبارك الخيلي بالمركز الأول، بالطير «97» بزمن 19,898 ثانية، يليه راشد المنصوري بالطير «بروق» بـ 20,206 ثانية، وكسب ثاني الفلاسي شوط الرمز جرناس، بالطير «جيه 2» بزمن 19,737 ثانية، يليه غانم الظاهري، بالطير «إيه دي 88» بـ 20,351 ثانية.

وفي شوط الرئيسي فرخ، حقق محمد الهاجري المركز الأول بالطير «ظجة» بزمن 19,911 ثانية، يليه أحمد الكتبي بالطير «وطن» بـ 20,094 ثانية.

وكسب جمعة عبدالله الفلاحي، شوط قرموشة جرناس، بالطير «جي 2» بزمن 19,640 ثانية،وفي شوط النقدي فرخ، حقق ساري المنصوري المركز الأول بالطير «دانه» بزمن 20,435 ثانية،وفي أشواط بيور جير، حقق أحمد المهيري المركز الأول في شوط الرمز فرخ، بالطير «بي 42» بزمن 18,113 ثانية

الرمز جرناسوفي شوط الرمز جرناس، حقق المركز الأول جمعة الفلاحي بالطير «بي 4» بزمن 18,095 ثانية، يليه محمد الفلاسي بالطير «دايموند» بـ 18,213 ثانية.

وكسب راشد المري، شوط الرئيسي فرخ، بالطير «إس بي إس» بزمن 18,499 ثانية، يليه عبيد سعيد المزروعي بالطير «ناصي» بـ 18,860 ثانية.

وتفوق أحمد المهيري في شوط الرئيسي جرناس، بالطير «بي 58» بزمن 18,945 ثانية، يليه أحمد الكتبي بالطير «هدو» بـ 18,955 ثانية. وكسب أحمد الخييلي، شوط فرخ نقدي، بالطير «بيه 10» بزمن 20,026 ثانية، يليه حزام المنصوري بالطير «دنجر» بـ 20,201 ثانية.

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