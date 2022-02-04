محمد بن زايد يشهد افتتاح دورة بكين للألعاب الأولمبية الشتوية 2022

المصدر: وام

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شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم افتتاح دورة " بكين للألعاب الأولمبية الشتوية 2022 " التي دشنها فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة .

كما حضر الحفل ـ الذي أقيم على أستاد بكين الوطني " عش الطائر " ـ عدد من المدعوين من قادة الدول وممثليها.

وشهد الحفل عدد من أعضاء الوفد المرافق لسموه خلال الزيارة .. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة و سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي و معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة و معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي وسعادة علي عبيد علي الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية.

تضمنت فعاليات حفل افتتاح الدورة التي تقام تحت شعار "معاً من أجل مستقبل مشترك" .. العديد من اللوحات والفقرات الفنية التي تروي جوانب متنوعة من حضارة الصين إضافة إلى التعبير عن حاضرها وطموحاتها .. وشارك فيها فئات من الأطفال والشباب والفنانين والرياضيين رافقتها مقطوعات موسيقية وعروض بالتقنيات الضوئية المتميزة ثم جرى استعراض الرياضيين من جميع الدول المشاركة والذين لوحوا بأعلام بلدانهم مع حمل العلم الأولمبي ومراسم إضاءة الشعلة الأولمبية إلى جانب سلسلة من الألعاب النارية.

و أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن سعادته بحضور الافتتاح المتميز لدورة " بكين 2022 " وما تضمنته من عروض متنوعة .. متمنياً للجميع التوفيق في هذه المنافسات الرياضية.

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