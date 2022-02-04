دبي تحتضن أول منشأة عالمية لـ«البادل تنس» بالشرق الأوسط

المصدر: (دبي - وام )

ت + ت - الحجم الطبيعي

يفتح سنترال بادل تنس بدبي أبوابه أمام الجمهور من محبي البادل تنس، لتجربة الملاعب الاحترافية العالمية المخصصة لتدريب المحترفين، والمعتمدة من قبل «وورلد بادل تور» الراعي الرسمي لهذه الرياضة عالمياً.

ويعد سنترال بادل دبي أول منشأة عالمية لرياضة البادل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجاء اختيار دبي كونها القطب الرئيسي لرياضة البادل تنس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويحضر حفل الافتتاح نخبة من أبطال البادل الدوليين الذين سيقدمون مباراة استعراضية ودية استثنائية في دبي.

وسيتمكن محبو رياضة البادل والمبتدئون من الاستمتاع بمشاهدة عرض عالمي يواجه فيه البطل خوان ليبرون «المصنف الأول عالمياً» النجم الصاعد أوغستين طابيا «المصنف السادس عالمياً» في مباراة استعراضية ودية مثيرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز