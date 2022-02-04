جاميسون وهايزيل.. صدارة «غولف رأس الخيمة»

المصدر: رأس الخيمة - فائز بجبوج

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تقاسم الأسكتلندي سكوت جاميسون والألماني سيباستيان هايزيل صدارة ترتيب الجولة الأولى من منافسات بطولة رأس الخيمة برعاية فينكس كابيتال للغولف إحدى بطولات جولة «دي بي وورلد» للغولف، والتي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

وتشهد مشاركة نخبة من نجوم العالم الذين يتنافسون في نادي الحمرا للغولف على جوائز مالية تبلغ مليوني دولار، وسجل كل من جاميسون وهايزيل سبع ضربات تحت المعدل بينما تقاسم الأمريكي يوهانس فيرمان والجنوب أفريقي براندون ستون المركز الثالث بفارق ضربة واحدة عن المتصدرين لتبدأ البطولة منافساتها بشكل حافل الندية والتحديات.

يذكر أن البطولة تشهد مشاركة اللاعبين الإماراتيين أحمد سكيك المصنف الأول عن فئة الهواة على مستوى الدولة، وأحمد المشرخ، ونجح سكيك في تحقيق خمس ضربات فوق المعدل بينما سجل المشرخ ثماني ضربات فوق المعدل ليستمرا في اكتساب الخبرة باللعب مع أفضل لاعبي العالم في جولة (دي بي ورلد).

فيما شارك عبدالله النابودة رئيس مجلس إدارة فينكس كابيتال، الراعي الرئيسي لجولة (دي بي ورلد) هذا الأسبوع في رأس الخيمة، في منافسات التحدي الودي التقليدي للهواة والمحترفين «برو-إم» الذي يسبق البطولة.

وتقدم النابودة بالشكر إلى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، لدعمه جلب إحدى بطولات جولة (دي بي ورلد) إلى رأس الخيمة، منوهاً بجهود هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة على مساعدتها في جذب أنظار محبي الغولف في العالم إلى هذا الجزء الرائع من الإمارات.

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