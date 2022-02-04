300 مشارك في «في بي للدراجات»

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

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يقام، صباح غدٍ، في منطقة القدرة بدبي، النسخة الثانية من سباق «في بي للدراجات الهوائية»، بمشاركة 300 متسابق ومتسابقة من مختلف الفئات، ينظم الحدث مؤسسة في أي بي بروتوكول لتنظيم الفعاليات، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات وكان السباق الأول في سبتمبر الماضي شهد مشاركة أكثر من 400 دراج من مختلف الفئات.

وأكدت الوازنة فلاح، مديرة الشركة المنظمة، أن الهدف من تنظيم السباق هو مواكبة التطور الكبير في رياضة الدراجات، والذي يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في جعل المجتمع يمارس الرياضة باستمرار، لما لها من أهمية كبيرة، وأكدت أن اللجنة استقبلت عدداً كبيراً من طلبات المشاركة في السباق، وتم تصنيف المشاركين إلى مواطنين هواة، ومقيمين، وأندية (رجال – سيدات).

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