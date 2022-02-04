نجوم «أستراليا المفتوحة» في «تنس دبي الحرة»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أعلنت بطولة سوق دبي الحرة للتنس عن مواصلة الاستعدادات لاستقبال مجموعة من أبرز نجوم التنس على مستوى العالم، لا سيما من نجوم بطولة أستراليا المفتوحة، وتشهد المنافسات على لقب السيدات مشاركة 4 فائزات سابقات باللقب، أبرزهن حاملة اللقب غاربيني موغوروزا، وإيغا شفيونتيك، بعد وصولها المُستحق إلى نصف نهائيات بطولة أستراليا المفتوحة، وجيسيكا بيجولا، التي وصلت إلى ربع نهائيات بطولة أستراليا المفتوحة.

كما نجحت في نهاية العام الماضي في تجاوز يلينا سفيتولينا، حاملة لقب بطولة دبي مرتين، خلال منافسات بطولة إنديان ويلز للأساتذة، وتشارك باربورا كريجسيكوفا، التي نجحت في الوصول إلى نهائي البطولة في دبي العام الماضي وقدّمت أداءً رائعاً في ملبورن واستطاعت الوصول إلى المباراة النهائية في سيدني.

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: نتطلع لاستقبال العديد من اللاعبين الذين قدموا أداءً مميزاً في أستراليا للمنافسة على اللقب في دبي. كما نُرحب بمشاركة خمسة فائزين سابقين بلقب بطولة دبي، إضافة إلى لاعبين قدموا أداءً مميزاً في مشاركاتهم السابقة في البطولة، ولكن لم يُحالفهم الحظ للفوز باللقب ويسعدنا عودتهم مُجدداً لمحاولة الفوز باللقب ونتمنى حظاً موفقاً للجميع.

منافسة

وتُعد دانيال كولينز، التي وصلت إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة 2022، واحدة من اللاعبات اللاتي يتنافسن لحجز مكان في البطولة، وقدمت أداءً رائعاً في ملبورن غير أنّ تصنيفها في المركز الثلاثين عند تسجيل طلبات المشاركة ببطولة سوق دبي الحرة للتنس لم يكن كافياً لدخول القرعة الرئيسية، وفازت كولينز في مونتريال في عام 2021 على سيمونا هاليب، حاملة لقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس في مناسبتين، وحققت اللقب في سان خوسيه.

فازت كولينز على إيغا شفيونتيك، بعد أن أنهت في ربع النهائي مشوار أليز كورنيه، التي نجحت في الوصول لنهائي بطولة سوق دبي الحرة للتنس سابقاً.

ويشارك في بطولة سوق دبي الحرة للتنس للرجال، أكثر من 4 من لاعبي جولة رابطة محترفي التنس ممن نجحوا في الوصول إلى ربع نهائيات بطولة أستراليا المفتوحة، ومنهم غاييل مونفيس، الذي وصل إلى نصف نهائي بطولة سوق دبي الحرة في مناسبتين وفاز بلقب بطولة أديلايد 2022، ودينيس شابوفالوف، الذي وصل لنصف نهائي بطولة سوق دبي الحرة للتنس 2021، وقدم مباراة رائعة أمام نادال استمرت 4 ساعات قبل أن يخسر بعد خمسة أشواط.

ويُعد يانيك سينر، الذي خسر أمام ستيفانوس تسيتسيباس وصيف بطولة دبي مرتين، رابع الواصلين إلى ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة الذين سيُنافسون على لقب سوق دبي الحرة للتنس.

وتضم قائمة اللاعبين الذين لمع نجمهم في أستراليا كُلّاً من أصلان كاراتسيف، حامل لقب بطولة دبي 2021 ؛ وكارين خاشانوف، ومارين سيليتش.

إقبال

قال صلاح تهلك، مدير بطولة سوق دبي الحرة للتنس: تشهد تذاكر البطولة مستويات إقبال لافتة، ونُشجع عشاق التنس على اغتنام الفرصة وشراء تذاكرهم باكراً، لا سيما وأنّ الكثير من أفضل لاعبي التنس حول العالم سيتنافسون في دبي، بمن فيهم المصنف الأول عالمياً نوفاك جوكوفيتش، الذي يدخل البطولة للمنافسة على لقبه السادس فيها.

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